Fundación Vinjoy anima a las Administraciones a impulsar más el acompañamiento a vulnerables frente al "paternalismo"

El principal reto de la entidad es transmitir su labor para que se replique en otros territorios

Reclama un modelo "más respetuoso" con la integración de las personas en Oviedo



OVIEDO, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director gerente de la Fundación Vinjoy, Adolfo Rivas, ha instado a las Administraciones Públicas a impulsar medidas de acompañamiento socioeducativo para las personas más vulnerables frente a políticas asistencialistas o paternalistas.

La Fundación Vinjoy, asentada en Asturias hace cien años, se dedica en la actualidad a la intervención socioeducativa para colectivos con discapacidad, enfermedades mentales graves, trastornos de comportamiento y violencia juvenil. En sus inicios fue asilo de huérfanos y posteriormente colegio provincial de sordos. Ahora su objetivo y el de su centenar de trabajadores es lograr que los más de 2.000 usuarios que atienden al año lleguen a la "plena autonomía y capacidad de la persona".

Todo ello, ha explicado Rivas en una entrevista a Europa Press, centrándose en los elementos "positivos y valiosos" de cada uno. "Eso no significa que no vayan a seguir cometiendo errores o estar en una situación complicada, pero será porque lo han decidido, no porque no puedan", ha explicado.

Rivas ha señalado que tratan de dotar de recursos a estas personas y acompañarlas en su proceso de integración, "estando al lado, sin empujar ni tirar de nadie, para que las personas tengan el futuro que deben tener de plenitud". Explica el director gerente de la Fundación Vinjoy la importancia de no atender únicamente a la vulnerabilidad, sino hacer que la inclusión y el planteamiento comunitario "tiña" todo en la sociedad para que esta sea una sociedad "sana".

En este contexto, ha remarcado que conceptos como la inclusión y la integración son "palabras cotidianas" y cosas que se ven como "buenas", pero la situación es "todavía más difícil" porque "te puedes encontrar la mayor segregación del mundo en un ambiente integrado". Así, ha dicho que si antes se veía que la gente estaba segregada, existía la posibilidad de integrarla, pero "si aparentemente lo está, pero en la realidad no, entonces nos encontramos en una situación difícil".

Para dar una solución, Rivas considera que es necesario un cambio en el modelo de atención a las personas más vulnerables, huyendo de planteamientos "paternalistas" y favoreciendo la autonomía y dignidad de las personas. A este respecto, ha lamentado que en los últimos años la sociedad ha "corrido al revés", avanzando hacia posturas paternalistas y asistencialistas.

Si bien ha defendido que este tipo de políticas son necesarias, cree que deberían ser "un elemento más" en una orientación "clara" hacia el desarrollo personal y el reconocimiento de la dignidad de las personas. Agrega Rivas que las medidas de acompañamiento e inserción son más positivas a medio y largo plazo, incluso en términos económicos para la Administración Pública, y ha contrapuesto un modelo en el que hay que acompañar a una persona durante toda su vida con una ayuda, frente a otro en el que se le puede ayudar a ser autónomo, "ganarse la vida" y contribuir en la sociedad. "La intervención socioeducativa es la gran apuesta de futuro", ha asegurado.

ECHA EN FALTA MÁS APOYO "OPERATIVO" POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Oviedo concedió a la Fundación Vinjoy la Medalla de Oro de la ciudad el pasado mes de febrero, algo que su director gerente ha recibido con "ilusión". Después de señalar que se sienten "queridos, valorados y respetados" por el Ayuntamiento, ha asegurado que echan en falta más apoyo "operativo" a la entidad.

Entiende Rivas que, cuando una institución como el Ayuntamiento de Oviedo reconoce que la manera de trabajar de una fundación como Vinjoy es "la manera correcta de hacerlo", lo oportuno sería que la Administración adoptara ese modo de hacer a través de las áreas de servicios sociales y educación con un modelo "más respetuoso con los acompañamientos de cambio de las personas".

"Oviedo podría ser referente nacional en la intervención socioeducativa", ha explicado, asegurando que se podría hacer "con relativa facilidad". El problema, ha dicho, es que "hay que entender que ese es el camino, hay que optar por ese camino".

"Hay que sentir que son personas, que no son números, que no se trata de cuadrar cuentas, sino que los niños que están en riesgo, también son nuestros niños; que la gente que está en situación de vulnerabilidad son nuestras personas, nuestros convecinos en situación de vulnerabilidad; y si alguien tiene problemas en tu casa no quieres darle una ayuda para que siga, si no que quieres que no los tenga", ha abundado.

Con el Gobierno del Principado de Asturias, ha explicado, la relación es "estrechísima", ya que todos los programas que realiza la Fundación son en colaboración con el Ejecutivo autonómico. "Queremos ser transformadores de la realidad social y para eso, aunque sea más difícil, tenemos que estar dentro del sistema para que el sistema vaya mejorando también", ha explicado.

El último de estos proyectos consiste en el acompañamiento y apoyo a víctimas de abuso sexual pertenecientes a colectivos especialmente vulnerables, con el objetivo de ser referencia en el norte de España. En este punto, ha explicado que las mujeres y hombres con discapacidad tienen una probabilidad de sufrir abusos mayor, y en cambio "están mucho menos atendidos y acompañados". El objetivo de este plan es acompañar a las víctimas tanto en el proceso judicial de denuncias como en la reconstrucción y el apoyo.

100 AÑOS DE HISTORIA

En 2023 la Fundación conmemora el centenario de su creación, algo que su director gerente afronta "con alegría" y lo ve como "una oportunidad". "Lo queremos aprovechar para dar un salto de calidad dentro de la institución", ha asegurado, señalando que el gran reto de la entidad es dar a conocer el trabajo que realizan para "inspirar" a otras entidades a iniciar procesos de cambio "más respetuosos con las personas y más eficientes en la construcción comunitaria".

Rivas agrega que, además de seguir haciendo las cosas como hasta ahora, el principal reto de futuro es cómo comunicar lo que están haciendo, cómo lo están haciendo y los resultados que están obteniendo para que otras entidades quieran "probar cosas nuevas" desde el "horizonte de la dignidad de la persona, de la transformación social y de la justicia social".