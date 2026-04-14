García (PSOE) ve "inaceptable" que "condenados por la justicia" den lecciones de decencia

Archivo - El secretario general de la Agrupación Socialista de Gijón, Monchu García, en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El seretario general del PSOE de Gijón, Monchu García, ha tachado de "inaceptables" las declaraciones que la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y el secretario general de Foro Asturias y diputado regional, Adrián Pumares, han hecho en la sala de prensa del Ayuntamiento en relación con el accidente minero de Cerredo. Los de Foro han exigido el cese de la presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Nieves Roqueñí.

"Parece mentira que los dos únicos condenados por la justicia, Carmen Moriyón por mal uso de dinero público, y Adrián Pumares por revelación de datos, vengan a dar lecciones de decencia", ha respondido García.

El dirigente socialista ha lamentado que los representantes de Foro "sigan utilizando el Ayuntamiento como si fuera su cortijo", utilizando el espacio común de todos "para sus intereses partidistas".

"Lo han vuelto hacer, no distinguen, si y lo hacen les da igual, entre privado y público; convocan las ruedas de prensa de su partido ya directamente en el Ayuntamiento", ha lamentado.

El dirigente del PSOE gijonés insta a Moriyón y a Pumares a "ponerse a trabajar de una vez y a que dejen de usar la ciudad y los recursos de la ciudad para hacer crecer los negocios de sus amigos y para sus intereses partidistas".