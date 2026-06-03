Gijón, Acuario y Fundación Mónaco se unen por la conservación marina

Firma de acuerdo de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón, el Bioparc Acuario de Gijón y la Fundación Alberto II de Mónaco. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón, el Bioparc Acuario de Gijón y la Fundación Alberto II de Mónaco han acordado colaborar conjuntamente en la conservación del medio marino y la protección del medio ambiente.

Según una nota de prensa del Consistorio gijonés, el concejal de Relaciones Institucionales y Juventud, Jorge González-Palacios, y el director del Bioparc Acuario de Gijón, Alejandro Beneit, participaron este pasado martes en un encuentro empresarial e institucional con Su Alteza Real el Príncipe Alberto de Mónaco, en el que acordaron desarrollar, de manera conjunta, actividades de promoción del desarrollo sostenible.

La Fundación Alberto II de Mónaco es una organización de gran prestigio internacional que ha subvencionado más de 830 proyectos, con más de 122 millones de euros, que cuenta con un centenar de socios institucionales y once sucursales en todo el mundo.

Se ha destacado, a este respecto, que con la confirmación de esta colaboración conjunta, el Bioparc Acuario de Gijón amplía su posicionamiento internacional y se abre a nuevas vías de trabajo con el Museo Oceanográfico de Mónaco, fundado en 1910, y reconocido como una institución de referencia en Europa en la divulgación del medio marino. Cuenta también con un gran Acuario que alberga a más de 6.000 especies.

El encuentro se enmarca en la estrategia de la Concejalía de Relaciones Institucionales y Juventud para proyectar Gijón y su Acuario, que este mes de junio 2026 cumple su 20 aniversario.

Para González-Palacios, este nuevo acuerdo permitirá posicionar a Gijón y a su Acuario como polos de referencia de la defensa del medio marino y como abanderados de la economía azul.

"Siempre hemos repetido que queremos ser proactivos, aprender de otras iniciativas europeas, pero también mostrarnos orgullosos de quiénes somos y de lo que tenemos", ha agregado.

Por su parte, Beneit ha señalado que "con esta nueva vía de comunicación, el Bioparc Acuario de Gijón crece, se posiciona en el exterior y mejora su proyección internacional". "Se abre ahora la puerta a proyectos ilusionantes, que sin duda nos beneficiarán", ha añadido.

Unido a ello, se ha recordado que este acuerdo con la Fundación Alberto II de Mónaco se afianza tras la firma, hace dos semanas en Nueva York, con el Museo Americano de Historia Natural.