Gijón: Aprobada la reactivación de EcoJove para construir vivienda protegida y asequible

El portavoz de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares. - EUROPA PRESS
GIJÓN, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos de la Junta General del Principado de Asturias (JGPA) ha apoyado este martes la propuesta presentada por Foro Asturias para reclamar al Gobierno asturiano reactivar el proyecto de EcoJove y construir vivienda asequible en Gijón.
La iniciativa, impulsada por el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, obliga así al Gobierno del Principado a reformular el proyecto de EcoJove, adaptándolo a las necesidades actuales de la ciudad.
Según una nota de prensa de Foro, la propuesta salió adelante por 16 votos a favor y 3 en contra, correspondientes a Convocatoria por Asturies y la diputada Covadonga Tomé.
De este modo, la Junta General insta al Consejo de Gobierno a revisar las condiciones urbanísticas, la situación de los suelos y el modelo de desarrollo previsto para adaptar EcoJove a las necesidades actuales de Gijón y hacer efectiva la reserva de suelo para vivienda protegida incorporada por la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) en el Plan General de Ordenación de 2019.
Durante la defensa de la iniciativa, Pumares ha recordado que el Principado declaró idónea la propuesta de ordenación de EcoJove en 2008 y que en 2010 asumió la condición de administración urbanística actuante para desarrollar un proyecto que contemplaba la construcción de hasta 1.976 viviendas protegidas sobre más de 253.000 metros cuadrados.
En este sentido, ha criticado la contradicción del Gobierno asturiano, que pasó de imponer la reserva de suelo para vivienda protegida y anunciar en 2024 su intención de replantear e impulsar el proyecto, a descartar posteriormente su desarrollo alegando problemas de accesibilidad y negando la existencia de problemas de acceso a la vivienda en la zona Oeste de Gijón.
A mayores, ha recalcado que hace apenas unas semanas el consejero Zapico afirmaba que estaba buscando suelo en Gijón para construir vivienda, cuando el propio Principado dispone desde hace años de una reserva de más de 253.000 metros cuadrados, donde estaba prevista la construcción de casi 2.000 viviendas protegidas". "Ovidio Zapico puede dejar de buscar suelo en Gijón", ha recalcado Pumares.
Asimismo, el portavoz parlamentario de Foro Asturias ha insistido en que los problemas de accesos deben abordarse y resolverse, pero no pueden seguir utilizándose como justificación para mantener paralizada una actuación estratégica en una ciudad, donde el precio de la vivienda continúa creciendo y donde la demanda de vivienda asequible y protegida supera ampliamente la oferta existente, según él.
No ha salido adelante, en cambio, la aprobación del segundo punto de la iniciativa, por el rechazo de la izquierda, en el que se proponía impulsar un modelo de desarrollo por fases, comenzando con una primera actuación de 300 viviendas asequibles y protegidas.
En este caso, esta propuesta fue rechazada por el PSOE, Convocatoria por Asturies y Covadonga Tomé, por diez votos en contra frente a nueve a favor.
Sobre esta cuestión, Pumares ha lamentado que se haya rechazado una medida "realista, gradual y perfectamente viable" que permitiría comenzar a dar respuesta de manera inmediata a las necesidades habitacionales de cientos de familias gijonesas. "Lo que falta es voluntad política del Gobierno del Principado para actuar", ha remarcado.
En cuanto al rechazo a la iniciativa, el diputado del PSOE, Monchu García, ha ironizado con el 'éxito' de las políticas de vivienda del Gobierno de Gijón, a lo que ha llamado la atención sobre el único "pisito" del programa Gijón Alquila Confiando, si bien ha corregido que parece que se va a añadir uno.
"No nosotros no vamos a renunciar a que se haga vivienda protegida", ha dejado claro, por lo que apoyarían el proyecto si se aprueba tal como está, pero no impulsarlo en fases como proponía también Foro Asturias.
Por parte de Somos Asturies y Convocatoria por Asturies-IU se ha rechazado llevar a efecto el proyecto de EcoJove. Entre otras cuestiones, se ha apoyado el disgregar las viviendas asequibles en la ciudad y no concentrarlas en un punto que, además, estaba ligado al fallido vial soterrado de Jove.
Se ha advertido, además, de que esto aumentaría el tráfico en una zona de Gijón ya contaminada. A mayores, se ha llegado a decir que Foro Asturias trae a la Junta esta medida para 'tapar' un Plan Llave con "expectativas infladas y resultados nulos".