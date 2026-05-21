Gijón: La exposición arqueológica 'Convivium' sobre dieta mediterránea atrae a más de 10.000 visitantes

Archivo - Palacio de Revillagigedo - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La nueva exposición en el Palacio Revillagigedo, 'Convivium. Arqueología de la dieta mediterránea', que puede verse en Gijón hasta el próximo 12 de julio, ha recibido ya a más de 10.000 visitantes, según una nota de prensa del Consistorio gijonés.

La muestra, la tercera que se lleva a cabo dentro del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Cajastur, está compuesta por más de 300 piezas de los fondos municipales y del Museo Arqueológico Nacional. Cuenta también con la participación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

"Registrar por tercera vez consecutiva unos datos de visitas tan positivos es el reflejo claro de que la renovación y el impulso cultural que vive la ciudad es un éxito", ha destacado la concejala de Cultura, Museos e Industrias Creativas, Montserrat López Moro.

La edil ha incidido en que Gijón necesitaba un espacio como el Palacio Revillagigedo para poner en valor no solo la riqueza de los fondos museísticos municipales, sino acercar también colaboraciones con otros grandes referentes como el Museo Arqueológico Nacional.

La exposición invita a hacer un recorrido desde la prehistoria hasta la actualidad analizando el origen y evolución de la alimentación en el mundo mediterráneo.

Está estructurada en seis ámbitos temáticos del aperitivo a la sobremesa, que permiten explorar aspectos como la producción de alimentos, su transformación, el comercio, las prácticas culinarias y el valor social y simbólico de la comida.

La muestra incorpora, además, los avances más recientes en investigación arqueológica, ofreciendo una visión actualizada sobre la construcción histórica de la dieta mediterránea.