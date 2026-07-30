Gijón Impulsa en FIDMA: Talento emprendedor e innovación de Gijón

Archivo - La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, visita el stand de Gijón Impulsa en la 68 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. (Archivo - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN - Archivo

GIJÓN, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gijón Impulsa pondrá en valor el talento de doce emprendedores gijoneses en su estand de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebrará en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro', del 1 al 16 de agosto, en el que también será protagonista la innovación a través de 15 proyectos impulsados desde 2009.

El estand, ubicado en la planta baja del Palacio de Congresos, se presenta, de esta forma, como un espacio concebido para mostrar cómo las ideas nacidas en Gijón se convierten en empresas, soluciones innovadoras y oportunidades de desarrollo para la ciudad, según una nota de prensa de Gijón Impulsa.

Han remarcado, también, que desde que esta iniciativa comenzó en el año 2000, más de 600 empresas han pasado por el estand de Gijón Impulsa en las principales ferias de la ciudad.

Para la vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, la presencia de Gijón Impulsa en la Fidma permite acercar a la ciudadanía el resultado de una estrategia continuada de apoyo al emprendimiento y la innovación.

"La Fidma es el mejor escaparate para mostrar el talento que se crea en esta ciudad", ha asegurado Pumariega, quien ha incidido en que, detrás de cada empresa, "hay personas que han convertido una idea en un proyecto empresarial, generando innovación, empleo y nuevas oportunidades para vivir aquí".

Al tiempo, ha puesto en valor que, desde Gijón Impulsa, se trabaja para crear un ecosistema que favorezca el crecimiento de las empresas innovadoras, impulsando proyectos que mejoran la competitividad del tejido empresarial y contribuyen al desarrollo económico de Gijón.

Como novedad del estand, se podrá hacer un recorrido por 15 proyectos de innovación desarrollados entre 2009 y 2026, que permitirá conocer cómo han evolucionado las iniciativas apoyadas por Gijón Impulsa y el impacto que las ayudas municipales han tenido en el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías.

En cuanto a las 12 jóvenes empresas gijonesas, estas se irán turnando a lo largo de la feria en estancias de ocho días para presentar sus productos y servicios, establecer nuevos contactos comerciales.

Además de la zona expositiva, el estand desarrollará, durante toda la Fidma, una programación de actividades dirigida a acercar y dar visibilidad a sus iniciativas.

Las empresas que estarán presentes en el primer turno son: Khultos: Selección y comercialización de cafés de especialidad; Clínica Neuronat: Clínica especializada en neurorrehabilitación con servicios de terapia física y cognitiva; Revelio Audiovisuales: Producción de contenidos audiovisuales, especializada en fotografía y vídeo para eventos; Peq Cakes: Elaboración y venta de tartas de queso premium; El Llar Cohousing: Cooperativa de Economía Social y Solidaria para la construcción de un complejo residencial de convivencia y cuidados; y Proyecto Raíces: Iniciativa que pone en valor el diseño, la creatividad y la sostenibilidad a través de propuestas inspiradas en la identidad y el patrimonio asturiano.

En el segundo turno, desde el día 9, son: Panduru: Repostería circular elaborada con pan excedente, ingredientes locales y ecológicos y pausas de café con residuos cero; Dodo Bakes: Pastelería artesanal inspirada en recetas tradicionales de diferentes culturas, incluida la gastronomía asturiana; Libro & Marca: Desarrollo de proyectos editoriales; Distrito Makers: Diseño y fabricación de productos personalizados, decorativos y de regalo inspirados en la identidad asturiana y del norte; Jardinera de Rotondas: Estudio-taller de diseño gráfico, estampación artesanal y divulgación artística; y Proyecto Raíces.

Sobre este último, han avanzado que durante toda la Feria podrá visitarse una exposición permanente de las piezas que forman parte del proyecto, acompañada de visitas guiadas, sesiones de photocall y acciones informativas para dar a conocer la iniciativa y captar nuevos participantes para futuras ediciones.

ACTIVIDADES PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación incluye, además, talleres dirigidos a diferentes públicos. Los niños podrán participar en 'Mi Primer Diseño', donde crearán su primer figurín de moda, y en 'Hilando Sueños', una actividad de iniciación al tejido mediante pequeños telares de cartón.

Por su parte, el público adulto podrá descubrir los fundamentos del dibujo de moda en 'Figurinismo Básico' o aprender a transformar residuos plásticos en elementos decorativos a través del taller 'Pétalos de Segunda Vida', una propuesta que pone el foco en la creatividad y la economía circular.

La agenda culminará con dos de los momentos más esperados de la presencia de Raíces en la Fidma: el fallo del concurso del cartel de la iniciativa y el desfile que tendrá lugar el 8 de agosto, una cita que pondrá en valor el talento creativo y la capacidad del diseño para reinterpretar el patrimonio cultural desde una mirada contemporánea.