III Foro de Tendencias en Gestión de Personas de APD, celebrado en el Bioparc Acuario de Gijón. - ASOCIACIÓN PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCIÓN (APD)

GIJÓN, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Caja Rural de Asturias y Garrigues, en colaboración con Moscovitas y el Bioparc Acuario de Gijón, han organizado este martes una nueva edición del Foro de Tendencias en Gestión de Personas.

El encuentro, celebrado en el Bioparc Acuario de Gijón, ha abordado temas tales como el absentismo, la innovación tecnológica o la retención del talento, elementos que consideran base para construir compañías asturianas "competitivas, saludables y atractivas".

Según una nota de prensa de los organizadores, al evento han acudido más de medio centenar de profesionales. En la apertura del mismo, Ignacio Sánchez, socio de derecho laboral en Garrigues, ha expuesto las tendencias jurídicas en materia laboral previstas para este año.

Tras su intervención, ha sido el turno de la primera mesa redonda que llevaba por título 'Salud laboral y herramientas para prevenir el absentismo', moderada por José María Pérez, director corporativo de Futuver. Esta ha contado con las intervenciones de Gloria Gómez, CEO de Gómez Oviedo; el director general de Cofas, Alfonso Roquero; el director de Recursos Humanos de ArcelorMittal, José Antonio Menéndez; y el director adjunto del área de personas de Masaveu, Adolfo Santos.

Menéndez, por su parte, con respecto de los cambios y tendencias detectadas en las empresas, se ha referido a cuestiones como la flexibilidad o la conciliación.

También se ha remarcado la necesidad de que Dirección y Recursos Humanos trabajen juntas, considerando la gestión de las personas como una cuestión estratégica.

La segunda mesa redonda, moderada por la directora de Gestión de Personas en Caja Rural de Asturias, Tamara Campa, ha contado con la presencia de la directora de Desarrollo Humano de Iturcemi, Eva Masó; la confundadora de Zebra Brain, Alba Budiño; Amelia Ozores, responsable de Recursos Humanos de Chemours; el director de Recursos Humanos de Pasek, Juan Manuel Naves; y el, director de Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Gijón, José García-Pedrayes.

Los ponentes han apuntado que las personas, la tecnología y el bienestar como pilares estratégicos para construir las compañías del futuro.

A este respecto, Budiño ha remarcado la importancia de involucrar a las personas en los cambios tecnológicos, mientras que García-Pedrayes ha incidido en la relevancia de la cultura empresarial a la hora de retener talento.

Como cierre a la jornada, se ha contado con Paco Bree, CEO y fundador de Koji Neon y autor de 'Intuir el futuro'. El escritor, junto a Ana Sánchez, directora de APD Noroeste, han hablado sobre el papel de la intuición en los directivos, los límites de la tecnología frente a la capacidad de las personas o la cultura; y el propósito como los ejes centrales para terminar de analizar desde todos los ámbitos y de una manera estratégica aquello que debemos poner siempre en el corazón del negocio: las personas.