Gijón: El XI Festival Arcu Atlánticu desvela sus fechas y un concierto homenaje a Carlos Redondo e Ígor Medio

Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI), en Gijón. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El XI Festival Arcu Atlánticu de Gijón, organizado por la Fundación Municipal de Cultura (FMC), se celebrará del próximo 27 de julio al 2 de agosto y tendrá como antesala un concierto homenaje a los integrantes de Felpeyu fallecidos hace 20 años, Carlos Redondo e Ígor Medio.

Según una nota de prensa de la FMC, el foco estará en actividades representativas de la creación artística actual, así como de las identidades culturales de los territorios que forman parte del denominado Arco Atlántico, inspiradas tanto en la tradición como en la vanguardia.

En este sentido, el grueso de la programación tendrá lugar en la calle, teniendo cabida la música, el teatro, la danza, las artes plásticas y audiovisuales, la gastronomía o el cine.

Asimismo, la mayor parte de las actividades culturales del Festival Arcu Atlánticu se celebrarán en espacios públicos abiertos, situados en distintas zonas del centro de la ciudad y con especial relevancia en el barrio de Cimavilla. El acceso a todas ellas será gratuito.

Los espacios de calle donde habrá actividad serán: Plaza Mayor; plaza del Marqués; Campo Valdés; Torre del Reloj; plaza Arturo Arias; plaza de Jovellanos; y jardines de la Reina.

No obstante, dado que algunas actividades debido a sus características no pueden ser desarrolladas en la calle, también formarán parte de la programación los siguientes equipamientos: Centro de Cultura Antiguo Instituto (CCAI): antigua Escuela de Comercio; Muséu del Pueblu d'Asturies; y colegiata de San Juan Bautista.

Entre las actividades ofertadas están: actuaciones musicales de pequeño, mediano y gran formato, también escénicas (teatro y danza), de pequeño y mediano formato; proyecciones audiovisuales; demostraciones de artesanía; talleres y juegos infantiles; itinerarios teatralizados; y actividades en relación con la gastronomía atlántica.

'N'ALCORDANZA'

Previo al arranque del festival, el sábado 25 de julio, entre las 16.00 y las 22.30 horas, en la plaza Mayor, tendrá lugar el concierto homenaje 'N'Alcordanza', dedicado a Carlos Redondo e Ígor Medio, integrantes del grupo Felpeyu fallecidos en un accidente de tráfico en 2006, con motivo del veinte aniversario de su fallecimiento.

En él participarán artistas como Llan de Cubel (Asturias), Hermanos Castro (Galicia), Felpeyu (Asturias), Radio Fox (Asturias), Jaguares de la Bahía (Cádiz) y Kactus Jack (Asturias).

Por otro lado, el arranque del festival vendrá de la mano de la compañía de danza gallega Fran Sieira, a las 20.30 horas del 27 de julio, en la plaza del Marqués.

'Un baile ceibe' es el título de esta pieza coreográfica de cuatro intérpretes que trabaja sobre el género y sus maneras de operar en diferentes ámbitos de la cotidianidad, incluyendo en lo que respecta a una manifestación cultural tan arraigada como el baile tradicional gallego.

Ese mismo día, a las 22.00 horas, en la plaza Mayor, tendrá lugar el concierto inaugural 'A Residência' (Portugal), proyecto creado por First Breath After Coma y Salvador Sobral y que se consolidó como un encuentro artístico excepcional, basado en la escucha, el intercambio y el tiempo de creación.

A partir de esta experiencia, el espectáculo se presentó en lugares emblemáticos como el Teatro-Cine de Pombal, el Teatro Maria Matos de Lisboa, el Teatro José Lúcio da Silva de Leiria y la Casa da Cultura de Ílhavo, siempre con entradas agotadas.

En este caso, durante dos semanas de trabajo conjunto, los músicos partieron literalmente de cero, dejando que la convivencia y el tiempo compartido alimentasen el proceso creativo. De esa vivencia fueron surgiendo temas originales que reflejan esa experiencia común.

En el escenario se presentan como una casa habitada: recrean la intimidad de una sala de ensayos e invitan al público a entrar en ese espacio de creación, donde la vulnerabilidad, la complicidad y la libertad artística se cruzan en un concierto único e irrepetible que llega a Gijón en la que supondrá su primera fecha en España.

Por su parte, el gaitero irlandés Leonard Barry actuará, a las 20.30 horas del próximo 28 de julio, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto. Famoso por sus potentes actuaciones en directo y su honda conexión con la tradición irlandesa, se le reconoce como un maestro de la gaita. En esta ocasión vendrá acompañado por su grupo, formado por Martin Barry (voz, bouzouki, guitarra) y Andy Morrow (violín).

También en el CCAI, a las 20.30 horas del próximo día 30, el cuarteto Talec Noguet ofrecerá un espectáculo que combina música suave y para bailar.

Rozenn Talec con su voz, acompañada por Yanning Noguet al acordeón diatónico, Olivier Guenego a los teclados y Timothée Le Bour al saxofón, aportan matices contemporáneos del jazz y de la música improvisada al repertorio tradicional bretón.

Además, a las 23.30 horas del próximo 31 de julio, en la Torre del Reloj, la compañía vasca Harrobi Dantza Bartikala, representará su espectáculo de danza GEURE(R)A, acompañado de vídeomapping. Este espectáculo, que fue finalista de los Premios MAX 2024, presenta un poético hilo conductor cuya dramaturgia cuestiona y traslada la memoria de las mujeres a lo largo de la historia.