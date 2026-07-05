El Gobierno asturiano cifra en 91,7 millones el ahorro de los contribuyentes por las deducciones del IRPF

Archivo - El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en un Pleno en la Junta General. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las deducciones autonómicas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en Asturias han generado un ahorro de 91,7 millones de euros en la campaña de la renta de 2024, según datos proporcionados por la Agencia Tributaria al Principado. Esta cifra se traduce en un incremento de 37,6 millones respecto al ejercicio anterior.

Según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa, un total de 126.000 contribuyentes se han beneficiado de las bonificaciones fiscales de la "vía fiscal asturiana", lo que contrasta con los 105.000 registrados en la campaña precedente. En total, en 2024 se acogieron a las bonificaciones 107.600 personas, con un ahorro medio de 853 euros.

El Ejecutivo autonómico ha atribuido este crecimiento sostenido a su apuesta por las deducciones dirigidas a favorecer la natalidad, apoyar a las familias, facilitar el acceso a la vivienda y reforzar la renta disponible entre la población joven.

Por áreas, el bloque de apoyo a las familias, que engloba las desgravaciones por el cuidado de hijos e hijas y por familias numerosas, ha concentrado el mayor volumen de ahorro con 46 millones de euros. Por su parte, la vivienda ha acumulado 25,3 millones de euros en bonificaciones a través de los incentivos por arrendamiento, inversión en vivienda habitual y las medidas destinadas a propietarios que incorporan inmuebles al mercado del alquiler.

Las deducciones vinculadas al apoyo a la juventud han alcanzado los 12,6 millones de euros en su primer año de vigencia para cubrir gastos vitales de este colectivo. A esta cuantía se han añadido otros 1,1 millones de euros correspondientes a las bonificaciones fiscales por emancipación para jóvenes de hasta 35 años de edad.