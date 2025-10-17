El Gobierno asturiano comienza el miércoles los contactos sobre presupuestos con los grupos parlamentarios

OVIEDO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno asturiano comenzará el próximo miércoles 22 de octubre los contactos con los distintos grupos parlamentarios para hablar del proyecto de presupuestos regionales del año 2026. Así lo ha confirmado en una comisión parlamentaria el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, el socialista Guillermo Peláez.

Fue después de que el diputado del PP Andrés Ruiz desvelase que su grupo había recibido la llamada del Ejecutivo regional para comenzar ese día las charlas acerca de las cuentas del próximo año.

"El miércoles 22 se inicia esa ronda de contactos con las fuerzas parlamentarias para iniciar la negociación del presupuesto", ha señalado Peláez.

El dirigente asturiano ha dicho además que el Ejecutivo, sustentado por PSOE y Convocatoria-IU, tiene previsto impulsar conjuntamente el techo de gasto y el proyecto de presupuestos para el próximo año. El motivo, ha indicado, es la "indeterminación" de determinados parámetros que aún no se conocen para configurar ese techo de gasto, como los objetivos de estabilidad presupuestaria presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como la concreción de determinados ingresos, como pueden ser aquellos ingresos finalistas de la Administración General del Estado.

Peláez ha defendido el modelo fiscal del Principado y ha afirmado que, según las cifras provisionales relativas a la campaña de la Renta de 2024 (cerrada a finales de junio), el sistema de deducciones autonómicas permitió un ahorro de 90 millones en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), especialmente para las clases medias y trabajadoras asturianas.

Andrés Ruiz, por su parte, ha comentado que invitado al Ejecutivo a que tengan en cuenta la enmienda parcial que ha presentado el PP a la modificación fiscal que impulsa el Gobierno. El objetivo, ha insistido es que los asturianos no paguen tantos impuestos.

De hecho, Ruiz ha insistido ante Peláez en que el PP no va a negociar unos presupuestos "que sigan friendo a impuestos a los asturianos".

"Veremos a ver si usted nos da una previsión de ingresos realistas o hace como el año pasado, donde casi se diferían 400 millones de euros entre la previsión inicial y la que finalmente fue", ha añadido en relación a la reunión prevista para la próxima semana sobre las cuentas.