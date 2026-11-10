El Gobierno autonómico aprobará en las próximas semanas el plan de Inspección de Servicios para 2027

Comisión de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo. Sala Martínez Marina. - WEB JGPA

OVIEDO, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, Gimena Llamedo, ha anunciado este martes que el Principado aprobará en las próximas semanas el Plan Anual de la Inspección General de Servicios para 2027. La consejera ha avanzado esta previsión durante una comisión en la Junta General, donde ha explicado los motivos por los que el Gobierno autonómico ha mantenido durante este año el plan de actuaciones de 2025, en lugar de aprobar uno nuevo.

En respuesta a una pregunta del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, Llamedo ha explicado que la propuesta de prorrogar el plan anterior correspondió a la jefa de la Inspección General de Servicios, que optó por dar continuidad a las actuaciones ya programadas debido al volumen de trabajo acumulado. Cuervas-Mons ha señalado que el informe en el que se planteó esta prórroga está fechado el 26 de diciembre de 2025.

La consejera ha defendido que corresponde a la jefa de Inspección elevar la propuesta del plan anual y ha insistido en que la prórroga no fue una decisión política. Como argumento, ha detallado que las actuaciones de inspección pasaron de cinco en 2023 a 16 en 2024 y 27 en 2025, mientras que a 30 de septiembre de este año se habían contabilizado 29. A esta actividad se suman 703 expedientes de compatibilidad tramitados durante los nueve primeros meses de 2026.

Llamedo ha indicado también que en 2026 se incorporó un inspector más a la plantilla y que el proyecto de presupuestos autonómicos para 2027 contempla otro incremento de personal para este organismo.

Por su parte, Cuervas-Mons ha cuestionado que la normativa permita prorrogar el plan anterior y ha reclamado conocer qué órgano tomó formalmente la decisión. El diputado ha reprochado al Ejecutivo que no le haya facilitado el acuerdo del Consejo de Gobierno que había solicitado y ha reclamado más medios para la Inspección General de Servicios.