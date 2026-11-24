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MADRID/OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el real decreto que endurece los requisitos de los centros de Formación Profesional; el que reduce las ratios en Infantil y Bachillerato; y otra norma para que se pueda enseñar lenguas no oficiales como el asturiano o el aragonés, según han informado a Europa Press fuentes del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes.

De esta forma, el Gobierno ha dado luz verde este martes al real decreto por el que se modifican diversos reales decretos relativos al profesorado de enseñanzas no universitarias, para permitir a las comunidades autónomas crear las especialidades correspondientes a las lenguas no oficiales que gocen de protección legal en sus respectivos territorios.

Así, en las comunidades autónomas con lenguas no oficiales que gocen de protección legal y en función de la regulación adoptada por las correspondientes administraciones educativas, los cuerpos de catedráticos de enseñanza Secundaria y de profesores de enseñanza Secundaria también podrán tener la especialidad propia de la lengua respectiva, por lo que podrán enseñar asturiano, aragonés y otras lenguas no oficiales.

En este caso, el proyecto del real decreto, recogido por Europa Press, establece que las administraciones educativas "determinarán la atribución docente a dichas especialidades por analogía para la especialidad de Lengua Castellana y Literatura".

Además, el Gobierno ha aprobado el real decreto de garantía de calidad de los centros privados del Sistema de Formación Profesional que establece, entre otros requisitos, un porcentaje mínimo de presencialidad para la FP virtual y semipresencialidad, así como un número mínimo de alumnos por profesor.

"Establece requisitos comunes para autorizar y supervisar centros privados, reforzando las exigencias sobre las instalaciones, sobre el profesorado, sobre las clases y sobre la atención al alumnado. También establece mayores garantías para las modalidades semipresencial y virtual", ha explicado la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así, en la formación virtual se exigirá entre un 15% y un 39% de presencialidad obligatoria, además de la formación en empresas; y en la formación semipresencial entre un 40% y un 60% de presencialidad lectiva.

En cuanto a la ratio exigida para la Formación Profesional online, el real decreto establece para el curso 2028/2029 un máximo de 80 alumnos por profesor; en el curso 2029/2030 un máximo de 65 alumnos por profesor; y un máximo de 50 alumnos por profesor en el curso 2030/2031, que es el objetivo final, y de 25 alumnos en las actividades presenciales.

Las actividades lectivas presenciales en la modalidad virtual se dedicarán, al menos, a la realización de pruebas presenciales que garanticen el logro de los resultados de aprendizaje; y al desarrollo de actividades lectivas presenciales necesarias para la adquisición, desarrollo y comprobación de determinados resultados de aprendizaje de la oferta, de acuerdo con las condiciones de calidad establecidas en el currículo o programa formativo correspondiente.

A efectos del cómputo de la actividad lectiva, el proyecto de real decreto, consultado por Europa Press, excluye el periodo de formación en empresa u otro organismo equiparado.

REDUCIR RATIOS DE INFANTIL Y BACHILLERATO PERO NO DE ESO Y PRIMARIA

Otra de las normas educativas que ha aprobado el Ejecutivo es la que establece una reducción de ratios para las etapas de Infantil y Bachillerato, no así para las de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, cuya bajada de ratios se debe realizar mediante la aprobación de una ley, cuya tramitación cayó con la disolución de las Cortes Generales ante la convocatoria anticipada de elecciones.

Las ratios alumnado-profesor que establece este real decreto en el primer ciclo de Educación Infantil son: 4 niños entre 0 y 1 año; 6 niños y niñas entre 1 y 2 años; y 8 niños entre 2 y 3 años.

Asimismo, reduce la ratio en el segundo ciclo de Educación Infantil de 25 niños por aula a 20 y en Bachillerato, que pasaría de 35 estudiantes por clase a 30.

"Cada estudiante con necesidades educativas especiales computará como dos plazas a efectos de las ratios en las aulas ordinarias a partir del próximo curso escolar. También se establece la adecuación de la climatización y la adaptación a las consecuencias del cambio climático", ha señalado la portavoz del Ejecutivo.

La norma también establece que los centros de 0-3 años deberán contar con una serie de instalaciones y condiciones materiales, como un aula por cada unidad con una superficie adecuada al número de puestos escolares autorizados y en todo caso, con un mínimo de 2 metros cuadrados por puesto escolar. Las aulas destinadas a niños y niñas menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas para el descanso e higiene del niño.