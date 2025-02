El Gobierno ve "inexplicable" que el PP se oponga a condonar deuda a las CCAA y les acusa de enfrentar territorios

Alegría reprocha a los de Feijóo que siempre dicen 'no' a las propuestas del Ejecutivo, aunque beneficien al ciudadano

MADRID, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, considera que sería "inexplicable" que el Partido Popular vote en contra de la condonación de deuda a las comunidades autónomas porque a su juicio beneficia a todos los ciudadanos y acusa a los de Alberto Núñez Feijóo de jugar al agravio territorial y enfrentar a unas comunidades con otras.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en La Moncloa, Alegría ha dicho que le resultaría inexplicable que las comunidades autónomas gobernadas por el PP votaran en contra de esta medida --una quita de 83.000 millones de euros en total-- en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de este miércoles.

El PP se opone porque parte de un acuerdo del PSOE con ERC, anunciado en la víspera por Oriol Junqueras, mediante el cual el Gobierno Central asume alrededor de 17.000 millones de euros de deuda de Cataluña y que parte del acuerdo de investidura de Pedro Sánchez.

Posteriormente el Ejecutivo hace extensivo este acuerdo al resto de comunidades sin pactarlo con ellas y para Feijóo es "una trampa injusta" que beneficia a las comunidades que han gastado más y han subido más impuestos y adelanta que sus comunidades se opondrán.

"Da igual las medidas que se pongan encima de la mesa, da igual que esas medidas favorezcan la situación económica de las comunidades autónomas y beneficien a los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, porque el Partido Popular siempre va a votar que no si es una medida que propone el Gobierno de España", ha reprochado la portavoz, al tiempo que ha pedido "responsabilidad" al principal partido de la oposición.

CONDENAR O CONDONAR

Por tanto, la portavoz exige a Feijóo que aclare si "está por condonar o por condenar" a los ciudadanos, también los de sus propias comunidades, que a juicio del Gobierno pueden "mejorar su situación financiera" y destinar esos recursos a mejorar los servicios públicos.

"¿Y el Partido Popular dice que no?", cuestiona, calificando de "serial de excusas peregrinas" los motivos alegados por Feijóo para no apoyar "una buena medida que beneficia a los ciudadanos".

En ese sentido sostiene que el PP ha cambiado de opinión sobre este asunto y ha recogido unas declaraciones de la consejera andaluza de Hacienda de noviembre de 2023 --cuando se anunció el pacto de condonación de deuda con ERC para la investidura de Pedro Sánchez-- en las que decía que aceptaría la condonación de deuda para su comunidad si superaba los 17.000 millones de euros.

"Ayer, 24 de febrero, cuando esta comunidad autónoma sabe que su quita de la deuda es de 18.791" rechazó la propuesta al considerarla "una trampa" y "un traje a medida para Cataluña", ha reprochado.

"CAMPAÑA VICTIMISTA" DE AYUSO

En términos similares se ha expresado el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, también presente en la rueda de prensa, al ser interrogado por un posible agravio a la Comunidad de Madrid, a la que se le perdonarían 8.644 millones de euros, una cifra notablemente inferior a la de Cataluña y Andalucía.

López, que también es líder de los socialistas madrileños, ha defendido la medida y ha acusado a la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso de lanzar "una campaña de victimismo absurdo", al decir que se perjudica a Madrid.

"A mí me encantaría que me perjudicaran quitándome la hipoteca. Si perjudicar a Madrid es condonarle 8.644 millones de euros y, por lo tanto, el ahorro en pago de intereses que conlleva, por favor que me perjudiquen todos los días", ha lanzado. "Si eso es perjudicar, que venga Dios y lo vea", ha rematado a continuación.