La Grapa Black Music Festival reunirá en Avilés a artistas de cuatro países y refuerza su proyección internacional

AVILÉS, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La undécima edición de La Grapa Black Music Festival se celebrará los días 31 de julio y 1 de agosto en el Parque del Muelle de Avilés con cinco conciertos gratuitos, consolidándose como uno de los festivales especializados en música afroamericana más destacados del norte de España.

Según ha informado el Ayuntamiento, el certamen reunirá a artistas procedentes de Estados Unidos, México, Irlanda y España en una programación que abarca estilos como soul, blues, funk, reggae, rhythm & blues, psicodelia latina y músicas mestizas, con actuaciones a partir de las 21.00 horas.

El cartel de esta edición estará encabezado por el estadounidense Paul Val, la banda mexicana Sonido Gallo Negro, la guitarrista irlandesa Grainne Duffy y el grupo español Freedonia, junto a la formación asturiana The Paisanians, que aportará la representación local.

La Grapa, que nació en 2015, mantiene su apuesta por combinar artistas nacionales e internacionales y ofrecer una programación de calidad con acceso gratuito, una fórmula que le ha permitido consolidarse como una cita de referencia para los aficionados a la música negra.

El Ayuntamiento de Avilés respalda la organización del festival, que cada año atrae a numeroso público, con una subvención de 48.900 euros dentro de la convocatoria de ayudas para festivales de música y danza en el marco de las fiestas de San Agustín 2026.

En la jornada del viernes 31 de julio actuarán Paul Val, con su propuesta de soul sureño, y Sonido Gallo Negro, que fusiona cumbia, psicodelia y ritmos afro-latinos. El sábado 1 de agosto será el turno de Grainne Duffy, una de las guitarristas de blues más reconocidas de Europa, Freedonia, referente del soul nacional, y The Paisanians, con su propuesta de reggae.

El festival reafirma así su carácter internacional y su compromiso con la diversidad estilística, combinando grandes nombres de la escena global con el impulso al talento local.