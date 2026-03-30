El grupo Sofitu celebra el anuncio del indulto para 'las 6 de la Suiza': "Ya es hora"

Archivo - Manifestación de apoyo en Gijón a 'las seis de La Suiza'. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo Sofitu, Herminia González, ha destacado este lunes, en declaraciones a Europa Press, el anuncio de indulto, por parte del Gobierno central, a 'las 6 de la Suiza', que cumplían condena por coacciones graves y un delito contra la administración de justicia durante las protestas laborales que se desarrollaron frente a una confitería en Gijón.

González, si bien ha asegurado que están "muy contentos", ha llamado la atención sobre que debería haber sido antes. "Ya es hora", ha remarcado, al tiempo que ha argumentado que una pena de nueve años de prisión es "una losa muy fuerte".

Ha incidido, asimismo, en que llevaban nueve meses de prisión, "que no es poco", si bien los indultados, que tenían ya el tercer grado, desde hace aproximadamente dos semanas ya no tenían que pernoctar en el Centro Penitenciario de Asturias, pero sí cumplir ciertos requerimientos judiciales.

Ha remarcado, en esta misma línea, que desde el grupo Sofitu ya dijeron desde el principio que por hacer sindicalismo no se puede ir a la cárcel. Para ella, es algo que no se debería dar "nunca". González, al tiempo, ha atribuido este indulto a la lucha colectiva y al apoyo de la clase trabajadora.

PRESIÓN SINDICAL Y MEDIÁTICA

Por parte de la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), Sergio Gómez ha apuntado, en declaraciones a Europa Press, que estaban esperando desde hace tiempo por este indulto, a lo que ha señalado que ya venían meses quejándose de la lentitud.

Ha agradecido que mucha gente haya hecho presión, no solo desde la clase sindical y obrera, sino personalidades del mundo de la cultura que han pedido también el indulto. Los indultados, en su caso, han preferido no hacer declaraciones hasta el indulto sea firme este próximo martes.

"DAÑO IRREPARABLE"

También se ha sumado a las felicitaciones por el indulto el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, quien ha lamentado que tuvieran que entrar en la cárcel a pesar de todas las movilizaciones que se hicieron.

Para él, su entrada en prisión ha supuesto "una importante pérdida de calidad democrática porque se ha atropellado un derecho constitucional, además de causar un daño irreparable en seis personas inocentes", ha remarcado el líder sindical.