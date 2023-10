Los grupos parlamentarios ya podrán presentar preguntas orales de especial actualidad a los consejeros ante el Pleno

OVIEDO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios ya podrán plantear preguntas orales de especial actualidad ante el Pleno para consejeros y consejeras después de que la Junta de Portavoces ha aprobado este miércoles, con el voto en contra del PP, la regulación del artículo 210 del Reglamento en el que de manera genérica se recoge este tipo de iniciativa.

Según ha informado la portavoz del Grupo Socialista, Dolores Carcedo, se trata de preguntas derivadas de cuando se producen hechos o circunstancias sobrevenidas y, por lo tanto, que no hayan podido ser objeto de preguntarse en los plazos establecidos.

"Por lo tanto, después de que se haya fijado el orden del día, habría la posibilidad de hacer esas preguntas los lunes, antes del Pleno, porque sería para los consejeros y consejeras el martes, entre las nueve y media y las once de la mañana", ha explicado Carcedo.

Habrá una pregunta de esas características por Pleno, si se dan las circunstancias y los grupos así lo consideran, y, si hay más de una, será por orden de presentación de la pregunta. Y habrá un límite de tres preguntas por grupo parlamentario por periodo de sesiones. "Estas preguntas, como digo, tienen que ser cuestiones sobrevenidas a cuando se fija el orden del día", ha explicado Carcedo.

El diputado del PP, Luis Venta ha indicado que han optado por votar que no porque "no están de acuerdo en que lo que se busca es que quede en manos del Gobierno el decidir si las acepta o no".

"Nosotros no estamos de acuerdo con esa regulación de estas preguntas de autoridad porque la fluidez parlamentaria la dejamos en manos del Gobierno, con lo cual ya no es fluidez parlamentaria, lo que hay es una decisión última del Gobierno si le interesa o no llevar esa pregunta al Pleno", ha indicado el diputado del PP, que no obstante ha indicado que su grupo sí hará uso de esa herramienta.

El portavoz de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto, Adrián Pumares, ha indicado que esta cuestión ya se negoció la pasada legislatura en esa reforma del reglamento. "Es una herramienta nueva que hay que ver cómo funciona, pero que creemos, desde luego, que puede ser enormemente útil", ha indicado Pumares.