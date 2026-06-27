La GTPE Picos de Europa reune este sábado en Onís a 1.200 corredores de 28 países - GTPE

OVIEDO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La GTPE Picos de Europa celebra este sábado una nueva edición en Benia de Onís con la participación de 1.200 corredores procedentes de 28 países, consolidándose como una de las pruebas de referencia del calendario nacional e internacional de trail running.

Entre los participantes figuran deportistas llegados de países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Grecia, Chile, México, Argentina, Italia o Bélgica. Además, el 85% de los inscritos procede de fuera de Asturias, según ha destacado la organización.

La carrera cuenta con cinco modalidades adaptadas a distintos perfiles de corredores. La prueba reina será la GTPE Ultra, de 70 kilómetros y 5.300 metros de desnivel positivo. También se disputarán recorridos de 48, 35, 22 y 10 kilómetros.

NOVEDADES DE ESTÁ EDICIÓN

Una de las principales novedades de esta edición será la retransmisión en directo de la prueba de 22 kilómetros, que adelantará su salida a las 9.00 horas para facilitar la cobertura audiovisual. El seguimiento podrá realizarse a través del canal de YouTube de la carrera y desde una pantalla gigante instalada en la zona de meta de Benia de Onís.

La jornada arranca a las 6.00 horas con la salida de la prueba de 70 kilómetros desde la plaza de Benia. A lo largo del día se irán sucediendo las salidas del resto de modalidades.

La organización contará con la colaboración de 180 voluntarios distribuidos entre avituallamientos, puntos del recorrido, meta y servicios al corredor. La prueba afronta esta nueva edición con una previsión meteorológica inicialmente favorable y con el objetivo de ofrecer una experiencia deportiva vinculada al entorno de los Picos de Europa.