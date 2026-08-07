La Guardia Civil de Asturias agradece las muestras de cariño tras el asesinato de su compañera en Llanes

Agentes de la Guardia Civil despiden a la agente asesinada en Llanes. - JUAN VEGA - EUROPA PRESS

OVIEDO, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Zona de la Guardia Civil de Asturias y los agentes que integran el Acuartelamiento de Llanes, han expresado este viernes su "más sincero agradecimiento" a las instituciones, organismos, asociaciones y a todas las personas que, durante estos "difíciles días", les han hecho llegar muestras de cariño tras el asesinato de la agente Laura Cruz el pasado miércoles en el cuartel de Llanes a manos de su expareja.

En un comunicado remitido a los medios, la Benemérita ha agradecido las "muestras de cariño, respeto, apoyo y afecto" tras el suceso.

"El inmenso cariño recibido ha sido un consuelo para su familia y para todos quienes tuvimos el privilegio de compartir con ella el servicio y la vocación de servir a los demás".

Este viernes, el municipio de Llanes ha dado su último adiós a la guardia civil fallecida, en un multitudinario funeral en la Basílica de Santa María de Llanes.