La Guardia Civil busca a un hombre desaparecido entre Aller y San Isidro

Archivo - Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha activado un dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre desaparecido entre el concejo asturiano de Aller y la zona leonesa de San Isidro, después de que su mujer alertara anoche de que había salido a cazar por la mañana sin regresar.

Según ha informado el instituto armado, la alerta se recibió en torno a las 01.30 horas, cuando la Sala 091 del Cuerpo Nacional de Policía comunicó al COS de la Guardia Civil la llamada de la mujer. Una patrulla del Puesto de Moreda se desplazó a la zona para realizar las comprobaciones y se dio aviso a los equipos de tráfico para intentar localizar el vehículo del desaparecido.

A las 02.20 horas se localizó el coche en San Isidro, por lo que se coordinó la actuación con la Guardia Civil de León, que envió al GREIM de Sabero. A primera hora de esta mañana se unieron al operativo el helicóptero y el GREIM de Asturias, que peinan el área del Lago Ubales (Caso) hacia la ruta de senderismo de Wamba.

En el dispositivo participan también efectivos del 112 Asturias -con helicóptero y grupo de rescate- y del servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.