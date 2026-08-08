La Guardia Civil despliega 250 agentes y drones por la llegada de 50.000 romeros al Xiringüelu de Pravia

La Guardia Civil pone en marcha un dispositivo con 230 efectivos para la celebración del 'Xiringüelu' de Pravia - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad especial con motivo de la celebración, este domingo, de la fiesta praviana del Xiringüelu. Con la previsión de que asistan entre 45.000 y 50.000 personas, la Guardia Civil ha dispuesto 250 efectivos en un dispositivo que ya comenzó el pasado miércoles 5 de agosto y se extenderá hasta el lunes.

Durante este tiempo se emplearán un total de 157 medios de transporte entre vehículos todo terreno, turismo, motocicletas, furgonetas, oficina móvil de recogida de denuncias, helicópteros y aeronaves tripuladas por control remoto.

El dispositivo de seguridad que ha dispuesto la Guardia Civil, se establece en torno al recinto donde se celebra el evento y tiene como fin garantizar la seguridad y minimizar los incidentes y situaciones de emergencia que se pueden dar, y prestar auxilio en caso necesario para favorecer que todos los asistentes disfruten con completa normalidad la fiesta.

Las unidades que intervienen en el dispositivo, son Seguridad Ciudadana de la Compañía de Pravia, Luarca y Oviedo; Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA); Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (USECIC); Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX); Grupo de Apoyo a las Telecomunicaciones (GATI), tanto de la Zona del Principado de Asturias como el Servicio de Telecomunicaciones con sede en Madrid; Servicio Cinológico de Asturias y del Servicio Central; Unidad de Helicóptero de la Guardia Civil (UHEL) con base en La Morgal; y el Sector de Tráfico de Asturias.

Además están desplegados el Grupo de Información Policía Judicial; la Oficina Periférica de Comunicación (OPC); el Centro Operativo Complejo (COC); el Equipos RPÁs correspondientes de Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y Seguridad Operacional (Equipo PEGASO) de Asturias, así como PEGASO Central con sede en Madrid y Servicio Aéreo con base en Torrejón de Ardoz y equipos detectores y anti-RPÁs de Asturias, Pegaso Central y Servicio Aéreo, además del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS).

Al igual que el año pasado, la Guardia Civil dispone durante la celebración de la fiesta de varios sistemas de transmisión de imágenes tomadas en el recinto para poder detectar cualquier incidencia con rapidez. Estas imágenes son transmitidas por IP a un servidor de la Guardia Civil que permite su visionado en el Puesto de Mando establecido en Pravia.

Además se contará con dos drones, para reforzar la vigilancia en la zonas de interés como son campamentos, vías férreas y puentes y se dispondrá de un sistema anti dron que permite interceptar y neutralizar cualquier dispositivo aéreo no autorizado.

Para hacer frente a una de las preocupaciones de la Guardia Civil como son los delitos contra la mujer y en especial todo tipo de acto que atente contra la libertad sexual, habrá efectivos de la Guardia Civil especializados en este tipo de hechos delictivos que se encontrarán en la zona para prevención, atención e investigaciones que fueran necesarias.