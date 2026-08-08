Pravia celebra el día grande del Xiringüelu: horarios, trenes especiales, aparcamiento y seguridad

Archivo - Prau Salcéu en una de las ediciones del Xiringüelu en Pravia. - XIRINGÜELU - Archivo

OVIEDO, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Pravia celebra este domingo 9 de agosto el día grande del Xiringüelu, una festividad que llena desde 1940 el Prau Salcéu de casetas, sidra, charangas y miles de romeros. Para garantizar la seguridad del evento, la organización ha emitido un conjunto de recomendaciones clave —como evitar aproximarse al río, acudir al puesto de mando ante cualquier incidencia y llevar calzado cerrado—, al tiempo que ha activado un plan integral de movilidad

Tras varios días de actividad festiva, a las 11.00 horas del domingo la agrupación Ceda el Paso de Avilés ofrecerá un pasacalles por Pravia, y a las 12.00 horas se iniciará el pasacalles por el Prau Salcéu con la participación de Ceda el Paso, Élite y la charanga DGT de A Coruña.

CONSEJOS DE LA ORGANIZACIÓN

La organización del Xiringüelu ha publicado una serie de consejos para los romeros que accedan al Prau Salcéu. Entre ellas, han remarcado que ante cualquier emergencia que pueda darse, se acuda al puesto de mando.

Asimismo aconsejan refrescarse con las duchas aspersores en caso de que haga mucho calor, y no ir al río por el peligro que entraña. Otra de las recomendaciones es utilizar calzado cómodo y cerrado para evitar cortes y accidentes.

Por otro lado, recuerdan a los romeros que no se deben colocar mástiles ni banderas en las casetas del prao por seguridad, y han pedido la colaboración de los asistentes en la recogida de residuos, de manera que "lo único que quede en el prao sean las ganas de volver".

La organización ha recordado que las entradas para el acceso a la 'XirinZone' a seis euros siguen disponibles en su modalidad online. La venta online cerrará este mismo domingo a las 9.30 horas, momento en el que se abrirá la taquilla física en el prao con número reducido de entradas.

CORTES DE TRÁFICO Y TRANSPORTE PÚBLICO

Durante la jornada del domingo se han establecido una serie de restricciones de tráfico para garantizar la seguridad de los romeros, así como refuerzos en el transporte público por tren y por autobús.

En concreto, estará habilitado el acceso Pravia-Cañeo, la rotonda Agones y el acceso a Pravia desde Forcinas. Este último se cerrará a las 10.00 horas y hasta las 24.00 horas. Los vehículos serán desviados desde este punto hacia la rotonda de Peñaullan.

En cuanto al transporte público, Renfe ha puesto a la venta los billetes especiales del Xiringüelu, que cubren los recorridos desde Oviedo --pasando por San Claudio, Trubia y Grado-- y Gijón --pasando por Candás, Avilés, Piedras Blancas y Soto del Barco--.

En el transporte por autobús, se ha dispuesto la línea regular Gijón - Pravia / Pravia - Gijón con su itinerario habitual y en sus horarios habituales: Gijón - Pravia a las 10.00 y 18.00 horas, y Pravia - Gijón a las 11.35 y 19.35 horas.

El Xiringüelu no dispone de parking, pero se podrá aparcar en el Polígono Salcedo con la limitación de que cualquier vehículo que estacione allí no podrá salir hasta la 01.00 de la madrugada del lunes 10 de agosto, momento en el que se da por finalizado el operativo de seguridad.