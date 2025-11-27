La Guardia Civil detiene a cuatro personas en dos investigaciones por robos con fuerza en Corvera y Aller

Uno de los momentos del robo recogido por las cámaras de seguridad. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en los últimos días a cuatro personas acusadas de cometer diversos robos con fuerza en establecimientos de los municipios asturianos de Corvera de Asturias y Aller, según ha informado este jueves el Instituto Armado.

En el caso de Corvera, las investigaciones comenzaron el pasado 10 de noviembre tras registrar varios robos en un centro de formación, una barbería y un comercio de alimentación. Los autores accedieron a los locales forzando o desmontando una ventana situada en la parte superior de la puerta. En total, el botín sustraído superó los 1.000 euros.

Las gestiones practicadas por agentes de la Guardia Civil de Avilés permitieron identificar al presunto responsable, un vecino de Corvera de 33 años con antecedentes por hechos similares. El hombre fue detenido el 25 de noviembre y, tras la instrucción de diligencias, quedó en libertad con la obligación de comparar ante la autoridad judicial cuando sea requerido.

Por otra parte, en la madrugada del 26 de noviembre, tres hombres fueron detenidos tras ser sorprendidos "in fraganti" cuando presuntamente acababan de cometer un robo en un establecimiento de hostelería del concejo de Aller. Los hechos se produjeron alrededor de las 03.40 horas, cuando una central de alarmas alertó de la intrusión. Los autores fracturaron la puerta principal y, tras forzar la caja registradora, se apoderaron de unos 800 euros.

Minutos después, una patrulla de la Guardia Civil de Cabañaquinta interceptó en un control un vehículo Volkswagen blanco ocupado por tres personas cuya descripción coincidía con las imágenes del circuito cerrado de seguridad del local. En el registro del coche se encontraron una palanqueta, prendas oscuras y guantes, además de 140 euros en billetes en la ropa de uno de los sospechosos.

Los detenidos, vecinos de Mieres y Langreo, de entre 48 y 54 años y con antecedentes policiales, pasaron a disposición del Tribunal de Instancia de Pola de Lena tras la instrucción de las diligencias pertinentes.