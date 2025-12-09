La Guardia Civil detiene a un joven en Siero por portar en su vehículo cocaína y hachís

Droga incautada por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha detenido en Siero a un hombre de 26 años, vecino de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), como supuesto autor de un delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas, tras localizar cocaína y hachís en el vehículo que conducía.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de diciembre a las 18.45 horas, cuando agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de la Comandancia de Asturias, que realizaban un dispositivo de vigilancia y control en centros comerciales y de ocio durante las fechas navideñas, localizaron 20 papelinas de supuesta cocaína en un turismo que circulaba por la rotonda de acceso al centro comercial Parque Principado, en Siero.

La actitud del conductor levantó las sospechas de los agentes debido a su nerviosismo y la continua recepción de mensajes en dos teléfonos móviles que portaba. Tras el registro del vehículo, los agentes hallaron 26 papelinas más de cocaína, con un peso total de 20 gramos, escondidas en el baúl del reposabrazos entre los asientos delanteros, que mostraba signos de manipulación. Además de la droga, llevaba 630 euros en metálico.

Además, según informa la Guardia Civil, se incautaron 4 gramos de hachís. La droga será trasladada al Área de Sanidad de la Delegación de Gobierno en Cantabria para su depósito y posterior destrucción. De lo actuado entiende el Tribunal de Instancia de Siero.

Se trata de la segunda intervención de drogas detectada en Asturias en los últimos días, después de que el 2 de diciembre se detuviera a un joven en Navia tras hallar 20 gramos de cocaína y 4 gramos de hachís escondidos en el cenicero de un vehículo.