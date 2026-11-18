Archivo - Vehículo de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

OVIEDO, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias detuvo a un vecino de Ribadesella de 54 años como supuesto autor de un delito de lesiones por arma blanca. El detenido agredió a otro hombre en un bar con una correa de cuero con un gancho metálico en el extremo y una navaja

Fue el pasado viernes día 13, sobre las 20:30 horas, cuando , componentes de los Puestos de la Guardia Civil de Cangas de Onís y Ribadesella, recibieron una comunicación de la Policía Local de esta última localidad en la que informaban de la presencia en sus dependencias de un hombre ensangrentado, el cual acababa de ser agredido por una persona, en el interior de establecimiento hostelero de la localidad, procediendo seguidamente a su traslado al centro de salud.

Personada una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil en el centro médico se entrevistaron con la víctima, la cual presentaba diversas contusiones y heridas incisas en diversas partes del cuerpo.

Según denuncia, el altercado comenzó cuando tras una discusión la víctima se dispuso a abandonar el establecimiento, en ese momento, el autor de los hechos se abalanzó sobre él comenzando a golpearle con un objeto de cuero con un enganche metálico, así como con un objeto cortante.

Realizada la inspección técnico ocular en el lugar de los hechos se observó rotura de cristales, así como varios restos de sangre en el interior del local. Fue localizada una correa de cuero con un gancho metálico en el extremo, así como una navaja con mango de madera en ambos casos con restos de sangre.

Ante los hechos narrados, se procedió a la detención de una persona de 54 años de edad, vecino del término municipal de Ribadesella por un delito de lesiones.