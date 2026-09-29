La Guardia Civil investiga a dos conductores por no asistir a un motorista herido en Oviedo

Un agente de la Guardia Civil investiga el lugar del accidente en la AS-II - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos conductores por no asistir a un motorista que se había salido de la vía en la AS-II, a la altura de Oviedo, el pasado 29 de mayo y que resultó herido de gravedad.

Según ha informado el instituto armado en nota de prensa, el siniestro se produjo cuando el motorista perdió el control al trazar una curva, se salió de la vía y chocó contra la barrera lateral semirrígida, cayendo sobre la calzada. Posteriormente, un primer turismo omitió el auxilio al motorista y continuó su marcha. Acto seguido, un segundo vehículo que circulaba por la misma vía atropelló al herido y abandonó el lugar del siniestro sin prestarle asistencia.

Al lugar del siniestro se desplazó en primer lugar una patrulla de motoristas del Destacamento de Tráfico de Oviedo, que señalizó la zona para evitar nuevos siniestros, reguló la circulación y recabó los primeros indicios técnicos sobre la posición final de la víctima.

Posteriormente, se hizo cargo de las investigaciones un Equipo de Investigación de Siniestros (EIS) con base en Oviedo. Los servicios sanitarios desplazados al lugar evacuaron al afectado con lesiones de gravedad hasta el HUCA.

NO FUE SOLO UNA SALIDA DE VÍA

Según la investigación de la Guardia Civil, los daños localizados en el casco de protección de la víctima, la naturaleza de sus lesiones y la posición final del cuerpo sobre el asfalto no eran compatibles únicamente con la caída dinámica provocada por la salida de vía.

Estos indicios confirmaron que, tras quedar tendido en la calzada, el motorista había sufrido un impacto secundario por atropello.

Tras analizar la grabación de los sistemas de videovigilancia de la autovía, los investigadores pudieron reconstruir lo ocurrido. Quedó probado que la víctima, tras salirse de la vía e impactar con el quitamiedos quedó tumbada en la calzada. Acto seguido, pasó un primer vehículo que a pesar detenerse unos instantes, siguió su marcha sin auxiliar al accidentado, tras lo cual, un segundo vehículo impactaba con él, continuando su marcha como sin prestarle tampoco auxilio. Fue un tercer vehículo el que dio el aviso a 112 Asturias.

Finalmente, el caso ha concluido con la localización e investigación de dos conductores como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial y el orden público. El primer conductor, de 53 años y vecino del concejo de Llanera, fue investigado por un supuesto delito de omisión del deber de socorro. Por su parte, el segundo conductor, de 42 años y residente en Oviedo, fue investigado por un supuesto delito de abandono del lugar del accidente.

La Guardia Civil recuerda que los delitos investigados conllevan, en el caso del delito de omisión del deber de socorro una pena de multa de 3 a 12 meses, y en caso del abandono del lugar del accidente, pena de prisión de seis meses a cuatro años, además de la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno a cuatro años.