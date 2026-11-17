Un Guardia Civil antes de l rotonda del Alto de El Caleyo en Oviedo. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a dos conductores como presuntos autores de seis delitos contra la seguridad vial cometidos entre el 15 y el 18 de octubre en Asturias. Ambos cuadruplicaban el límite general de alcoholemia y volvieron a dar positivo en días consecutivos después de quebrantar, en menos de 24 horas, la inmovilización de sus vehículos, según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa.

Uno de los investigados, un vecino de Oviedo de 42 años, carecía además de permiso de conducción en vigor al constarle dos resoluciones judiciales firmes. El otro, un vecino de Lérida de 48 años, sufrió un siniestro con un turismo de alquiler que registró graves daños estructurales, aunque sus dos ocupantes resultaron ilesos.

La primera intervención tuvo lugar sobre las 15.00 horas del 15 de octubre, después de que un ciudadano alertase de un siniestro en El Caleyo, en el municipio de Ribera de Arriba, donde un turismo había colisionado contra el bordillo de la calzada.

Dos dotaciones de la Policía Local de Oviedo acudieron al lugar y prestaron apoyo a una patrulla del Destacamento de Tráfico de Mieres, que realizó las pruebas de alcoholemia al conductor. El hombre arrojó un resultado de 1,09 miligramos de alcohol por litro de aire espirado en ambas mediciones.

Los agentes comprobaron también que carecía de permiso de conducción en vigor y procedieron a inmovilizar el turismo. El Equipo de Investigación de Siniestros de Gijón instruyó diligencias por dos presuntos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir con una tasa de alcohol superior a 0,60 miligramos por litro y otro por hacerlo sin el permiso en vigor.

Sobre las 10.15 horas del día siguiente, una patrulla de seguridad ciudadana del Puesto de la Guardia Civil de Oviedo detectó al mismo conductor circulando de forma irregular y a velocidad reducida por la N-630, cerca de El Caleyo. Utilizaba el mismo vehículo, que presentaba un neumático dañado, tras haber quebrantado la inmovilización.

En esta segunda intervención, el hombre volvió a presentar signos de encontrarse bajo la influencia del alcohol y arrojó tasas de 1,02 y 0,93 miligramos por litro de aire espirado. Fue investigado por otros dos presuntos delitos, por alcoholemia y por conducir sin el permiso en vigor. Los atestados fueron remitidos al Tribunal de Instancia de Oviedo.

UN SEGUNDO CONDUCTOR SUFRIÓ UNA SALIDA DE VÍA

El segundo caso comenzó en la noche del 17 de octubre, cuando una patrulla del Destacamento de Tráfico de Ribadesella localizó un turismo detenido sin la debida señalización en el arcén del kilómetro 280,911 de la A-8, en Ribadedeva, en condiciones meteorológicas adversas.

El vehículo se había quedado sin combustible y, según la Guardia Civil, generaba un grave riesgo para la circulación. Su conductor dio resultados de 1,06 y 1,10 miligramos de alcohol por litro de aire espirado, por lo que los agentes inmovilizaron el automóvil.

Sobre las 14.00 horas del día siguiente, el hombre reanudó la marcha tras quebrantar esa medida y sufrió un siniestro en el kilómetro 273,632 de la misma autovía. El turismo se salió de la vía por el margen izquierdo en una curva y chocó en repetidas ocasiones contra la barrera de seguridad hasta quedar detenido en el arcén derecho.

Los mismos agentes que habían intervenido la noche anterior practicaron de nuevo las pruebas al conductor, que arrojó tasas de 1,18 y 1,20 miligramos por litro, superiores a las registradas en la primera actuación.

El hombre fue investigado como presunto autor de dos delitos contra la seguridad vial por conducir en sendas ocasiones con una tasa de alcohol superior a 0,60 miligramos por litro de aire espirado. Las diligencias fueron remitidas al Tribunal de Instancia de Llanes.