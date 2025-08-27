La Guardia Civil investiga a un hombre por dos robos con violencia en farmacias de Mieres

OVIEDO, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Asturias ha tomado declaración a un hombre de 51 años como presunto autor de dos robos en farmacias de Mieres. En ambos robos el investigado amenazó con una navaja a los trabajadores para obtener dinero de la caja registradora.

Según ha informado el instituto armado en nota de prensa, el primero de los robos se perpetró el 20 de diciembre de 2024, cuando un varón vestido con chubasquero oscuro con capucha y una mascarilla para ocultar su cara se llevó 560 euros tras amenazar a la dependienta con una navaja y hacerle gestos para que le abriese la caja registradora.

En el segundo, el botín fue de 100 euros, y al igual que en el primer caso, un varón vestido con ropas oscuras y una mascarilla cubriéndole la cara amenazó a los trabajadores de una farmacia de Mieres para hacerse con el botín. Este segundo robo tuvo lugar la mañana del 22 de enero de este año. Las investigaciones permitieron vincular estos dos robos por el modo de operar (utilizar navaja como método de intimidación), así como vestimenta utilizada, lugar elegido, y modo de actuar.

Por el visionado de las cámaras lograron identificar algunos efectos coincidentes en ambos casos. Los cauces de información de los agentes permitieron detectar la presencia en la localidad de un "conocido delincuente", con antecedentes por hechos similares.

En el mes de abril, tras realizar un seguimiento de sus movimientos, la Policía Nacional de Mieres localizó en el maletero del vehículo que conducía esta persona efectos coincidentes con los utilizados en los robos, y visualizados por los agentes en el vídeo grabado por las cámaras de seguridad de una de las farmacias.