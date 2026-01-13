La Guardia Civil localiza una segunda caña del pescador desaparecido este sábado en Coaña

1042181.1.260.149.20260113154734 Imagenes del dispositivo de búsqueda de la Guardia Civil de este martes. - GUARDIA CIVIL

OVIEDO, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del GEAS (Grupo de Especial de Actividades Subacuáticas) de la Guardia Civil han localizado este martes, a las 12.10 horas, una segunda caña de pescar sumergida en la zona de búsqueda del pescador desaparecido este sábado en la zona de Punta de Engaramada, en Coaña.

Según ha informado la Guardia Civil, la localización se ha producido a unos 200 metros hacia el este del punto donde apareció la primera caña, encontrada este lunes. El material ha sido identificado como perteneciente a la persona desaparecida.

El pescador, un hombre de 51 años, vecino de Avilés, lleva desaparecido desde este sábado por la tarde. Poco después de medio día había ido a pescar en la zona conocida como 'Punta de Engaramada' en el municipio de Coaña, tras anochecer y ver que no regresaba a su domicilio, ni contestaba al teléfono móvil, un familiar se acercó a la zona localizando el vehículo que usaba.

Inmediatamente se desplazaron al alugar 5 patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil de La Caridad, Boal y Luarca iniciando las tareas de búsqueda de esta persona. Al mismo que se unieron efectivos de bomberos de Castropol, efectivos de grupo de rescate y guía canino y equipo de drones, todo ello perteneciente a 112 Asturias. Así como Helimer y embarcación Salvamar con base en Luarca de Salvamento Marítimo.