Guía rápida para la Renta 2025: los asturianos deberán revisar su borrador para introducir las nuevas deducciones

Archivo - Una persona cumplimenta la declaración de la Renta - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

OVIEDO/MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Campaña de la Renta y Patrimonio correspondiente al año 2025 arrancará este miércoles, 8 de abril, con la presentación de las declaraciones por Internet, de acuerdo con el calendario del contribuyente de la Agencia Tributaria recogido por Europa Press. El Gobierno asturiano ha hecho un llamamiento a los contribuyentes para que revisen su borrador, ya que las deducciones autonómicas "no aparecen aplicadas por defecto".

Desde el 8 de abril de 2026, los contribuyentes podrán obtener el borrador de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas por medios electrónicos, a través del Servicio de tramitación del borrador/declaración, en la dirección electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

La Agencia Tributaria ya ha puesto a disposición de los contribuyentes sus datos fiscales y otros contenidos con el objetivo de que puedan adelantar las gestiones de cara a la presentación de la declaración. También está disponible el nuevo servicio para obtener el número de referencia para 2025, que permitirá gestionar todos los servicios para la Campaña (y para las campañas anteriores).

CÓMO OBTENER EL BORRADOR

Para que los contribuyentes puedan hacer su declaración de la renta de 2025, la Agencia Tributaria ha publicado una guía. Para acceder a Renta WEB y tramitar la declaración el ciudadano ha de identificarse con un número de referencia de Renta válido.

Dentro de las "Gestiones destacadas", se debe acceder a "Servicio tramitación de borrador / declaración (Renta DIRECTA y Renta WEB)" y elegir la opción "Número de referencia" para acceder con el número de DNI.

Cuando todos los datos identificativos se hayan validado se mostrará la referencia que da acceso al borrador personalizado en la pantalla.

NOVEDADES FISCALES EN ASTURIAS

En Asturias, tras la entrada en vigor de la "vía fiscal asturiana", los beneficios fiscales este año podrían llegar a 125.000 personas, con un ahorro previsto de 133 millones. El Gobierno asturiano ha hecho un llamamiento a los contribuyentes para que revisen su borrador de la renta, ya que las deducciones autonómicas "no aparecen aplicadas por defecto".

Estas modificaciones suman 3,5 millones de euros en deducciones, además de la reforma del IRPF aprobada el pasado año y que ha supuesto 38,1 millones de euros en beneficios fiscales.

Entre las principales deducciones destacan las dirigidas al cuidado de hijos, que pasan de 500 a 600 euros para el primer hijo, con un beneficio fiscal previsto de 50 millones de euros; los gastos vitales para menores de 35 años; la deducción para personas diagnosticadas con celiaquía, de 100 euros por miembro de la unidad familiar; y las deducciones por vivienda, que incluyen adquisición en municipios en riesgo de despoblación, vivienda de protección oficial y arrendamientos a precio asequible.

Además, gracias al nuevo indicador sintético de estado demográfico de Asturias, se amplía el número de residentes en municipios en riesgo de despoblación que podrán beneficiarse de deducciones específicas, pasando de 180.000 a 213.000 residentes.

CAMPAÑA PRESENCIAL Y TELEFÓNICA

Desde el 6 de mayo hasta el 30 de junio de 2026, la Agencia Tributaria podrá confeccionar la declaración del contribuyente por teléfono (la solicitud de cita será desde el 29 de abril hasta el 27 de junio).

Será entre el 1 y el 30 de junio cuando la Agencia Tributaria podrá elaborar las declaraciones a los contribuyentes presencialmente en sus oficinas (solicitud de cita desde el 29 de mayo hasta el 27 de junio).

No obstante, hay que tener en cuenta que el plazo de presentación para las declaraciones con resultado a ingresar y domiciliación finaliza el 25 de junio.

En cuanto a los medios de pago, el ingreso de la cuota tributaria podrá realizarse mediante domiciliación, pago mediante cargo en cuenta, Número de Referencia Completo (NRC), tarjeta de crédito o débito, en condiciones de comercio electrónico seguro y el pago mediante transferencias instantáneas efectuadas a través plataformas de comercio electrónico seguro (por ejemplo, Bizum). También puede realizarse mediante un documento de ingreso, que se deberá imprimir y permite efectuar el pago en una entidad colaboradora dentro del plazo establecido.

QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A DECLARAR

En la Campaña de la Renta de 2025 estarán obligados a presentar declaración los contribuyentes que hayan obtenido rentas del trabajo superiores a 22.000 euros de un pagador o de 15.876 euros de dos o más pagadores.

También estarán obligadas a declarar todas aquellas personas físicas que, en cualquier momento del período impositivo, hubieran estado de alta, como trabajadores por cuenta propia, en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

También estarán obligados a presentar declaración por este impuesto las personas titulares del ingreso mínimo vital y las personas integrantes de la unidad de convivencia.

Por contra, los beneficiarios de prestaciones por desempleo finalmente no tendrán la obligación de presentar la declaración del IRPF, tras la convalidación en el Congreso del real decreto-ley de revalorización de pensiones que también incluye esta medida.

NOVEDADES DE LA CAMPAÑA DE LA RENTA

Entre las campañas de renta de 2025 y 2026 se ha producido una actualización de los beneficios fiscales aprobados por las comunidades autónomas, mientras el marco estatal se mantiene relativamente estable.

En concreto, la Campaña de la Renta y Patrimonio 2025 incorpora novedades para autónomos, para las ganancias de patrimonio por premios, fondos cotizados (ETFs) y Sociedades de Inversión de Capital Variable (sicavs) y una nueva deducción para las rentas más bajas.

Entre las novedades que contiene el modelo de declaración de esta campaña, los asesores fiscales de Aedaf destacan, entre otras, la introducción de una casilla en el apartado de 'Autoliquidaciones rectificativas' para solicitar que la autoliquidación presentada previamente se tenga por no presentada por no existir la obligación de declarar. También se habilitan nuevas casillas para consignar la nueva reducción aplicable a rendimientos de actividades artísticas obtenidos de manera excepcional.

Otra de las novedades relevantes de Renta WEB tiene que ver con el sistema de avisos que afecta a las liquidaciones en las que se relacionen ascendientes o descendientes con rentas entre 1.800 y 8.000 euros. Por primera vez, en esta campaña, el sistema identificará si están o no obligados a declarar, mejora que pretende evitar liquidaciones posteriores por errores cometidos o la presentación de autoliquidaciones rectificativas para subsanarlos.

Además, el propio programa calcula el rendimiento mínimo de arrendamientos a familiares, algo que hasta ahora era responsabilidad del contribuyente.

También hay novedades para los autónomos en la declaración IRPF del ejercicio 2025: se incorporan dos nuevas casillas para reflejar las regularizaciones de cotizaciones en estimación directa; se amplía el desglose para declaraciones en módulos de sector agrícola y resto de actividades, y se incluyen nuevas casillas para minorar la devolución de subvenciones en estos casos.