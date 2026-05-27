Guía del verano en Asturias: descubre cuándo arranca el servicio de socorristas en las playas este 2026

Archivo - Bandera amarilla ondeando en la playa de Ribadesella, en el puesto de Salvamento. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Cuenta atrás para el inicio de la temporada de baños en el litoral asturiano. El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ya tiene listo el Plan de Salvamento en Playas para el año 2026 (SAPLA), que fija el arranque de la vigilancia a mediados de junio en la mayor parte de la costa, alcanzando la plena operatividad de todos sus efectivos en julio y agosto.

A lo largo de sus 483 kilómetros de costa, 73 playas contarán con puesto de salvamento, mientras que otras 138 no dispondrán de este servicio debido a su escasa afluencia de usuarios. La activación se hará de forma progresiva por municipios, con fechas dispares entre el oriente, el centro y el occidente.

CUÁNDO EMPIEZAN LOS SOCORRISTAS CONCEJO A CONCEJO

El servicio ordinario en los municipios costeros de Asturias se ha estructurado de manera progresiva a lo largo de las semanas de junio hasta alcanzar la plena operatividad de todos los efectivos durante los meses de julio y agosto. Como excepción territorial de gestión independiente, el municipio de Gijón ha iniciado la cobertura de sus playas el pasado 1 de mayo y la mantendrá activa hasta el 14 de octubre, con turnos de fines de semana durante mayo y asistencia diaria continua desde el 1 de junio.

- Los primeros:

Gijón inició la cobertura el pasado 1 de mayo (fines de semana) y mantiene asistencia diaria continua desde el 1 de junio hasta el 14 de octubre. Castrillón es el primero del plan general en ofrecer servicio diario continuo. Arranca el 1 de junio (hasta el 30 de septiembre) en San Juan de Nieva y Salinas. En Arnao, Santa María del Mar, Bainas, Munielles y Sablón de Bayas empieza el 13 de junio (hasta el 8 de septiembre).

- Zona Oriente:

Llanes (el concejo con más personal, 47 socorristas y 6 lancheros): Sus 14 playas con servicio comienzan el 13 de junio hasta el 8 de septiembre. Ribadesella: Santa Marina y Vega arrancan el 15 de junio (hasta el 15 de septiembre). La Atalaya lo hará del 1 de julio al 31 de agosto. Colunga: La Griega, La Isla y Lastres inician el 20 de junio hasta el 8 de septiembre. Villaviciosa (28 socorristas y 3 lancheros): Rodiles, España y La Ñora abren el 20 de junio (hasta el 20 de septiembre). Tazones y Merón, del 1 de julio al 31 de agosto. Caravia: Arenal de Morís y La Espasa operarán del 27 de junio al 31 de agosto. Ribadedeva: La playa de La Franca iniciará el 1 de julio hasta el 8 de septiembre.

- Zona centro:

Carreño: Xivares, Carranques, Huelgues y Palmera contarán con salvamento del 15 de junio al 8 de septiembre. Gozón (38 socorristas para 5 playas): Luanco, Antromero, Bañugues, Verdicio y Xagó inician el 13 de junio hasta el 8 de septiembre. Muros del Nalón: Aguilar arranca el 17 de junio (hasta el 13 de septiembre). San Esteban y Las Llanas tendrán servicio los fines de semana del 1 de julio al 31 de agosto. Soto del Barco: La playa de Quebrantos contará con el servicio del 1 de julio al 31 de agosto.

- Zona Occidente:

Navia: Frejulfe y Navia inician el 20 de junio hasta el 11 de septiembre. Castropol: Peñarronda y Arnao contarán con servicio diario a partir del 20 de junio hasta el 10 de septiembre. Cudillero: Concha de Artedo y San Pedro de la Ribera empiezan el 26 de junio hasta el 8 de septiembre. Tapia de Casariego: Los Campos y Serantes inician el 27 de junio de forma diaria, y La Paloma solo los fines de semana, hasta el 8 de septiembre. Valdés: Todas sus playas con servicio (Cadavedo, Cueva, Luarca y Otur) operarán del 1 de julio al 31 de agosto. Coaña: Arnelles y Torbas tendrán vigilancia del 1 de julio al 31 de agosto. El Franco: Castello, Pormenade y Porcía contarán con salvamento del 1 de julio al 31 de agosto.

DOTACIONES MÍNIMAS OBLIGATORIAS PARA LOS EQUIPOS DE SALVAMENTO

El plan establece que las playas con servicio de salvamento durante este año 2026 deben cumplir con unas dotaciones mínimas de material y medios que aseguren la adecuada prestación del servicio. Así, se instalarán puestos móviles de salvamento en aquellas playas en las que no se disponga de puesto fijo o de un lugar en las inmediaciones que cumpla con este fin.

Los puestos -fijos o móviles- han de estar identificados como puestos de salvamento y deben contar con un soporte para izado de la bandera en la cubierta que señaliza el estado de la mar.

El plan establece la obligatoriedad para los Ayuntamientos de asegurar el equipamiento personal de los trabajadores y los recursos materiales "mínimos indispensables" para tener en cada playa, con elementos como megafonía, tablón de salvamento, juego de banderas, silbatos o chalecos salvavidas entre otros. También deben tener un desfibrilador, botiquín, camilla, collarín y mascarillas.