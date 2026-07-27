Guillermo Peláez estará al frente de la gestora del PSOE de Oviedo tras la renuncia de Delia Losa

Archivo - El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Socialista Asturiana (FSA-PSOE) ha anunciado que el actual consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno asturiano, Guillermo Peláez, presidirá la gestora que tomará las riendas de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) tras la dimisión de la secretaria general, Delia Losa.

En una nota de prensa, la FSA ha explicado que Peláez dirigirá la agrupación ovetense hasta la celebración de una asamblea en la que se escogerá al nuevo secretario general y una nueva comisión ejecutiva.

Tras la dimisión de Delia Losa, la FSA-PSOE ha agradecido "el trabajo serio y el compromiso militante" de la ya exsecretaria general de la AMSO, además de su papel "dialogante y conciliador", que fue "imprescindible" para sentar las bases sobre las que ahora la AMSO debe construir un proyecto "fresco, joven y renovado" que se erija en alternativa de futuro para los ovetenses, confrontando con la opción "caduca y regresiva" que representan la derecha y la extrema derecha en la ciudad.

Para la FSA-PSOE, el papel de Delia Losa ha sido "fundamental" en la consolidación de la AMSO, que ahora debe seguir dando pasos adelante para convertirse en "alternativa de futuro para Oviedo" en las elecciones municipales de 2027.