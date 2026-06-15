Hacienda envía una delegación a Asturias el 24 de junio para negociar el nuevo modelo de financiación

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, en la reunión del Consejo de Gobierno junto a la consejera Concepción Saavedra y el presidente Adrian Barbón - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda del Principado, Guillermo Peláez, ha anunciado este lunes que una delegación del Ministerio de Hacienda acudirá a Asturias el próximo miércoles 24 de junio para abordar la negociación de la futura financiación autonómica. El consejero ha explicado que el Principado sigue defendiendo la 'Declaración de Santiago' y ha negado que aceptar esta reunión suponga denfender "un régimen financiero bilateral para Asturias".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Peláez ha explicado que el Ejecutivo asturiano sigue comprometido con esta declaración, refrendada también en la Junta General del Principado de Asturias. Defenderla ante el Ministerio, ha dicho, no supone romper con ella, sino "todo lo contrario".

El titular de Hacienda ha recordado que la reforma de este modelo ha de ser "multilateral" porque afecta a 15 Comunidades Autónomas, y ha asegurado que no entiende la "confusión" del PP con la postura de Asturias, porque lo que hará el Principado es "dialogar para defender" la Declaración de Santiago.

Peláez ha remarcado que cuando el ministerio llama al diálogo, es obligación de la administración autonómica acudir al mismo "te guste o no" la propuesta. El único riesgo de sentarse, ha dicho, es que el Gobierno conceda a las CCAA lo que piden y que "desde Génova impidan votar que sí". "A lo mejor ese es el único riesgo que afrontan las comunidades del PP", ha ironizado, asegurando que frente a esta postura Asturias está "siendo responsable" y acudiendo a "todos los foros" para defender sus intereses.