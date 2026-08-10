Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Nora (Las Regueras)

Archivo - Meandros del Nora. Río Nora. Zona rural de Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aparecido muerto en el río Nora, en las inmediaciones de San Pedro de Nora (Las Regueras). La Guardia Civil de Asturias está haciéndose cargo de la investigación del suceso.

Según han confirmado fuentes del área de Seguridad Ciudadana de Oviedo a Europa Press, el suceso tuvo lugar en torno a las 12.25 horas de este lunes.

Hasta el lugar se ha desplazado una patrulla de la Guardia Civil, así como Policía Local de Oviedo y bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Oviedo (SEIS).