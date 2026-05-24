El helicóptero del SEPA evacúa a un hombre herido tras sufrir una caída en la Sierra del Cuera

Rescate en la Sierra del Cuera. - SEPA

OVIEDO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Grupo de Rescate de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), a bordo del helicóptero medicalizado, evacuaron este sábado a un hombre que resultó herido en un brazo tras sufrir una caída en el monte La Muezca, situado en la Sierra del Cuera (Llanes).

Según publicó el 112 Asturias en la red social X, la sala de emergencias recibió el aviso a las 15.54 horas. El afectado sufrió un resbalón mientras cruzaba un cierre, lo que le provocó una herida penetrante en una de sus extremidades superiores.

Hasta el lugar se desplazó el equipo de rescate. La médica-rescatadora prestó la primera atención sanitaria al herido en la zona y, posteriormente, se ejecutó un ciclo de grúa para proceder a su izado a bordo de la aeronave. El hombre fue trasladado directamente al Hospital Comarcal de Arriondas.

Tras completarse la evacuación, el Grupo de Rescate dio por finalizada la intervención a su llegada a la base, a las 18.15 horas. En el operativo también se movilizó a los Bomberos del SEPA con base en el parque de Llanes, quienes concluyeron su intervención a las 18.36 horas. De los hechos se mantuvo informados tanto a la Guardia Civil como al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).