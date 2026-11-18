Equipo Digestivo Hospital del Ortiente. - PRINCIPADO

OVIEDO 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Hospital del Oriente Francisco Grande Covián ha reforzado su cartera de servicios con la incorporación de la especialidad de Aparato Digestivo, una medida que permitirá acercar la atención sanitaria a la población de la comarca y reducir los desplazamientos a otros centros tras una inversión global superior a los 320.000 euros.

Según ha informado la Consejería de Salud, desde la llegada del especialista el pasado mes de junio el centro ha desarrollado una actividad creciente en este ámbito. Hasta ahora, gran parte de las pruebas se realizaba fuera del área sanitaria; en 2025 se llevaron a cabo 1.202 exploraciones endoscópicas en otros hospitales frente a las 492 efectuadas en el propio recinto.

La puesta en marcha de esta prestación permitirá aumentar progresivamente las colonoscopias vinculadas al programa de cribado de cáncer colorrectal en la comarca y limitar las derivaciones a otros hospitales a los procedimientos que requieran centros de referencia por su complejidad o requerimientos técnicos.

Para incorporar la especialidad se ha ampliado y modernizado la Unidad de Endoscopias Digestivas, lo que ha permitido duplicar la superficie destinada a colonoscopias, reorganizar los espacios y crear una zona específica de recuperación para pacientes sometidos a procedimientos con sedación, agilizando así los circuitos asistenciales.

MEJORAS EN EQUIPAMIENTO Y ACCESIBILIDAD.

La actuación ha comprendido además la reforma del área de lavado y desinfección de endoscopios, la instalación de dos lavadoras desinfectadoras y un armario de secado automático, así como la creación de un vestuario específico para pacientes y la ampliación de las zonas de almacenamiento.

Asimismo, el diseño de la unidad permitirá su uso compartido por otras especialidades para procedimientos como infiltraciones de plasma rico en plaquetas (PRP) de Traumatología, cistoscopias de Urología o punciones de médula ósea.

Por otro lado, el proceso de modernización del hospital ha incluido la reforma integral del acceso principal para habilitar una Oficina de Tarjeta Sanitaria y otra de Atención a la Ciudadanía, la incorporación por primera vez de un celador de puerta, la creación de nuevos espacios para las organizaciones sindicales y la prevista ampliación de la sala de juntas.