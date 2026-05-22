El HUCA contará con un nuevo punto fijo de extracción del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos desde el lunes - PRINCIPADO

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) contará a partir del lunes con un nuevo punto fijo de extracción del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias (CCSTA), un espacio diseñado para facilitar las donaciones y reforzar la autosuficiencia de componentes sanguíneos en la comunidad.

Según informa el Gobierno regional, Gispasa se ha encargado de adecuar estas instalaciones, ubicadas en la galería comercial y de servicios del edificio de hospitalización. La actuación, financiada por el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos y ejecutada en dos meses, ha supuesto una inversión de 62.458,83 euros.

El nuevo punto de extracción cuenta con un diseño que permite realizar hasta ocho donaciones simultáneas en un entorno moderno, accesible y adaptado a los protocolos de seguridad y calidad que rigen la actividad transfusional.

La ubicación en el interior del HUCA, centro de referencia del sistema sanitario asturiano, facilitará la participación tanto de profesionales como de usuarios y acompañantes, lo que acercará la donación a un entorno de alta afluencia.

La apertura de este espacio se produce en un contexto de intensa actividad del Centro Comunitario, que en 2025 registró 25.183 donantes y 38.403 donaciones, con 3.604 personas que donaron por primera vez.

La incorporación de población joven continúa siendo significativa: el 33,1% de los nuevos donantes tenía entre 18 y 24 años. La actividad se concentró en donaciones de sangre total (36.469), complementadas con aféresis (1.658) y plasmaféresis (276), estas últimas en crecimiento respecto al año anterior.

La puesta en marcha del punto fijo del HUCA supone un paso relevante para mejorar la accesibilidad a la donación y reforzar la capacidad operativa del sistema transfusional asturiano.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha explicado durante su visita al nuevo equipamiento que "disponer de este punto fijo de extracción en el HUCA debe de alegrar a todos".

"A los gestores sanitarios, porque hace tiempo que pensamos que esta instalación va a mejorar notablemente la capacidad de extracción del centro, la confortabilidad de donantes y profesionales y porque significa acercar este gesto altruista que supone poner el brazo para ceder un poco de sangre al lugar donde ocurren las cosas, donde se consumen la mayor parte de estos recursos, y donde suceden las historias personales y familiares de quienes reciben la donación", dijo.

Esta actuación se complementa con el proyecto de construcción del nuevo Centro Comunitario de Donación de Sangre y Tejidos de Cruz Roja en Asturias, cuya obra se está ejecutando en el polígono de Coruño, en Llanera.

Esta actuación permitirá disponer de unas instalaciones más amplias y modernas para la obtención, procesamiento y distribución de sangre y tejidos en la comunidad.