El HUCA elabora la primera guía asturiana para pacientes con diabetes sobre sistemas automáticos de infusión de insulina

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OVIEDO 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha elaborado, junto con la Sociedad Asturiana de Diabetes, Endocrinología, Nutrición y Obesidad (Sadeno), la primera guía asturiana dirigida a personas con diabetes tipo 1 que utilizan sistemas automáticos de infusión de insulina.

El documento, según explica el Gobierno asturiano en una nota de prensa, reúne recomendaciones basadas en la evidencia con el objetivo de reforzar la seguridad, el autocuidado y la autonomía de los pacientes en el manejo diario de estas tecnologías.

El trabajo se ha presentado en el marco de las III Jornadas de Tecnologías Aplicadas a la Diabetes, organizadas por Sadeno en el Principado. El documento ofrece respuestas directas y herramientas prácticas para afrontar situaciones de riesgo, tales como la aparición de hipoglucemias, hiperglucemias inesperadas o incidencias técnicas frecuentes cuando la bomba deja de funcionar, la cánula se obstruye o el sensor proporciona valores incoherentes.

La guía incorpora algoritmos visuales que guían paso a paso al paciente sobre qué medidas adoptar y cuándo es necesario administrar un bolo corrector con pluma para minimizar riesgos. Asimismo, detalla pautas para gestionar la desconexión de la bomba en actividades cotidianas como ducharse, nadar o practicar deporte, y qué ajustes realizar en casos de fiebre, gastroenteritis o ante pruebas diagnósticas como radiografías, TAC o resonancias.

Finalmente, el manual incluye ejemplos numéricos para el cálculo de bolos, recomendaciones para viajes, orientaciones para familiares y pautas de uso del dispositivo durante ingresos hospitalarios, con el fin de facilitar decisiones informadas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.