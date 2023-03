"Igual los niños comen mejor un plato de macarrones, unas croquetas o una pizza", replican desde el Ayuntamiento

"No es cierto que haya poca comida", afirma la edil ante las quejas sobre el comedor escolar



GIJÓN, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Derechos, Bienestar Social y Educación en el Ayuntamiento de Gijón, Natalia González, ha negado que exista una "avalancha de quejas" respecto al servicio de comedor escolar que se hayan hecho llegar al Consistorio gijonés.

González las ha cifrado en ocho o nueve las quejas específicas de un total de más de 3.000 menores que suelen hacer uso del comedor escolar. Así lo ha indicado tras el acto de firma del convenio entre el Ayuntamiento y Cocemfe Asturias.

"Igual los niños comen mejor un plato de macarrones, unas croquetas o unas pizza", ha apuntado la edil, la cual ha remarcado que el pliego de condiciones del contrato puntualiza que se debe fomentar más las verduras y las legumbres.

Ha incidido, asimismo, en que los pliegos del contrato de este servicio son "muy exigentes" en lo que tiene que ver con la calidad de la comida y que esta sea "sana" a nivel nutricional.

Una adjudicación que ha recordado que ha supuesto un aumento del precio de este servicio, tras lo que se tomaron medidas para paliar este incremento, por un lado y, por otro, se creó una comisión de valoración que se reúne mensualmente, de la que forman parte representantes de las dos federaciones de padres y madres que han participado en el diseño del contrato.

Al tiempo, ha dejado claro que "siempre" se analizan las quejas y se les da respuesta. Incluso, es posible que quien quiera pueda ir a probar la comida del comedor escolar, como ya han hecho muchas Ampas.

Con función a ello, ha indicado que le consta que la comida es "buena, tiene sabor, tiene olor". De hecho, ella misma ha ido la semana pasada, a lo que ha considerado que la comida está "bien".

A mayores, ha considerado que no debe de haber ninguna empresa con contrato público que tenga un seguimiento como la de la del servicio de comedor escolar.

También ha indicado que han tenido reuniones con las nutricionistas y ha agregado que se han ido adaptando los menús parar que sean atractivos para los niños. Y lo mismo con la fruta, de la que se hace, según ella, una "puesta en escena" para que parezca más atractiva, y así lo mismo con el yogur ecológico.

González ha animado a distinguir el funcionamiento del comedor escolar, que es una línea de frío que creen que está funcionando "adecuadamente", de que se busque mejorar el servicio. Ha señalado, al respecto, que se podrían explorar otros sistemas como las cocinas de proximidad.

Sí ha coincidido en que el espacio de comidas debe ser también "educativo", por lo que este tendrá que mejorar también, según ella, al haber centros que no estaban preparados para este servicio. A su juicio, los comedores deberán ser amplios, que acojan bien a los niños y propicien una convivencia. Además, ha visto importante involucrar a los propios centros educativos.

Con todo, ha remarcado que el exigir mejoras o que se exploren nuevas vías, no tendría que hacerse en contra del servicio que ahora se está prestando y al que se le está haciendo un seguimiento.

En paralelo a todo ello, la concejala ha reconocido que sería triste que se usara a los niños para hacer una propuesta "electoralista", ya que en todo el mandato no se habían hecho.

Respecto a que se diga que hay niños que pasen hambre, lo ha vinculado más a los gustos de los menores. "No es cierto que haya poca comida", ha asegurado, a lo que ha apuntado que se trabaja también en los comedores con lo que tiene que ver con el desperdicio de la alimentación.

Para ella, no se puede incentivar el plato que ellos quieren repetir, si no equilibrar los dos, a lo que ha puesto de ejemplo que si hay lentejas de primero y hamburguesa de segundo, no puede ser que no quieran el primero pero repitan el segundo.