La II edición de Gaming Xmas Xixón se celebrará del 26 de este mes al 3 de enero en tres centros municipales

Cartel de la II edición de Gaming Xmas Xixón. - COMETCON

GIJÓN, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Centros municipales de Gijón acogerán la segunda edición de Gaming Xmas Xixón, evento centrado en una oferta de videojuegos dirigida al público infantil y juvenil y enmarcada en la programación navideña, patrocinada por Divertia.

En este sentido, Inteba, empresa responsable de la organización del evento, ha diseñado un programa de actividades que distribuye por varios barrios de la ciudad.

En concreto, el evento se desarrollará del próximo día 26 al 3 de enero (menos el 31), en horario de 16.00 a 20.30 horas en los Centros Municipales Integrados del Ateneo La Calzada, El Llano y Pumarín Gijón Sur.

Este contará con equipos gaming como la PS5, realidad virtual y talleres formativos, siendo estos los únicos que requieren inscripción en su web https://www.gamingxmas.es/

Entre los talleres formativos, todos gratuitos, los habrá de programación de videojuegos, de realidad virtual y de robótica, entre otros.

Los talleres serán los días 26 y 27 de este mes y 3 de enero, con plazas limitadas. Además, todos los asistentes podrán participar en el sorteo de un pack gaming como regalo de Navidad.