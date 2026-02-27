Los incendios forestales en Asturias, casi extinguidos: el Infopa regresa a fase de alerta

Incendio forestal en Grandas de Salime. Bomberos del SEPA trabajando en las labores de extinción.
Publicado: viernes, 27 febrero 2026 9:17
   OVIEDO, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

   El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias asturiano, Alejandro Calvo, ha comunicado la vuelta a fase de "alerta" del Plan de Protección Civil de Incendios Forestales del Principado de Asturias (Infopa) al haberse extinguido casi todos los incendios forestales que desde este martes afectan a la región.

   En una nota de prensa, el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) ha explicado que la decisión se ha tomado dada la

   situación meteorológica actual y al registrar solo dos incendios activos y otros dos controlados.

   El SEPA recuerda que el Infopa se activa de forma automática, anualmente, coincidiendo con las épocas de peligro alto y medio que en Asturias se corresponden, respectivamente, con los periodos que van del 15 de enero al 30 de abril y del 15 de julio al 15 de octubre.

