Indra en Asturias: El Principado espera la expansión con la compra de las instalaciones de Duro Felguera en Barros

Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado de Asturias, Borja Sánchez, ha señalado este miércoles que el Gobierno asturiano sigue de cerca las negociaciones entre Duro Felguera e Indra para la compra de las instalaciones de la primera en Barros, a lo que ha mostrado su deseo de que estas lleguen "a buen término" y la empresa de Defensa tenga su segunda en Asturias "en las próximas fechas".

"Nosotros en ningún momento hemos dejado de mantener el contacto con la compañía", ha indicado Sánchez, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en Gijón, con respecto a si el Gobierno asturiano le pide algo a nuevo CEO de Indra, Josep Maria Recasens, de cara a las inversiones previstas por la multinacional en la región.

Asimismo, ha señalado que, tras el nombramiento de Recasens, es previsible que durante los próximos días también se vaya completando el organigrama.

En cualquier caso, ha remarcado que eso no cambia "nada" la estrategia que desde el Gobierno de Asturias se está siguiendo con la compañía, a lo que ha recalcado que por lo que se está "peleando" es porque se configure y establezca esa segunda fábrica de Indra en Asturias.

Ha incidido, eso sí, en que al Principado le toca un papel "muy discreto", si bien conocen "perfectamente" cómo se está llevando a cabo esa negociación. "La interlocución, a veces, es diaria", ha asegurado.