Indra prevé comprar a Duro Felguera una factoría en Gijón y reconvertirla para fabricar blindados

La compañía ha creado una nueva filial de vehículos militares terrestres, Indra Land Vehicles, que tendrá presencia en Asturias MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente de Indra, Ángel Escribano, ha afirmado que la compañía comprará una "factoría grande" a Duro Felguera en Gijón (Asturias) y la reconvertirá para "hacer vehículos" militares, una operación que el directivo ha desvelado después de que General Dynamics se haya negado a vender la fábrica de Santa Bárbara Sistemas en Trubia (Oviedo).

En cuanto a la oferta trasladada a General Dynamics sobre la planta ovetense, Escribano ha dicho que su empresa ha ido "con la mejor de las voluntades", pero que si General Dynamics no la vende "no pasa nada".

"Vamos a comprar otra factoría grande en Gijón, que era la de Duro Felguera. Rescataremos a esas 120, 150 personas que están en esa fábrica y nos pondremos a hacer vehículos", ha indicado Escribano este jueves en el marco de su comparecencia en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso.

Si bien no ha detallado a qué planta se refiere ni el importe de esta potencial adquisición, Duro Felguera cuenta en Gijón con una factoría de calderería pesada especializada en la fabricación de recipientes a presión para la industria petroquímica y el sector nuclear.

En este contexto, el directivo también ha lamentado la "pena" que, desde su punto de vista, supondría que la fábrica de Santa Bárbara en Trubia y la que tiene intención de adquirir Indra a Duro Felguera en Gijón se convirtiesen en competidoras.

En ese sentido, en la planta de Trubia en Oviedo se fabrican los blindados 8x8 Dragón para el Ejército español a través del consorcio Tess Defence, controlado por Indra y en el que también participan Sapa Placencia, Santa Bárbara Sistemas y Escribano Mechanical Engineering (EM&E) --la empresa de la que procede Ángel Escribano--.

NUEVA FILIAL DE VEHÍCULOS MILITARES

En su comparecencia también ha informado de la creación de una nueva filial para la fabricación de vehículos militares terrestres, Indra Land Vehicles, la cual tendrá presencia en Asturias.

Sobre esta nueva subsidiaria, el directivo ha destacado que será el motor del crecimiento industrial de la empresa, que busca recuperar capacidades de fabricación para convertirse "en una compañía con capacidad de abordar todo el proceso de diseño, producción, montaje, integración de sistemas, puesta a punto, entrega y mantenimiento".

"Recuperar las capacidades de fabricación, que nunca se debieron perder, no solo en Indra si no a nivel industrial, permitirá crear valor, producto, empleo de calidad y progreso. No ser autónomos deriva en pérdida de valor y de autonomía estratégica, como hemos visto en los últimos años", ha añadido.