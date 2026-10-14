La inflación en Asturias repunta seis décimas impulsada por los costes del transporte y la vivienda

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OVIEDO, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) ha subido al 4,5% en Asturias en septiembre en tasa interanual, 6 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de septiembre los precios encadenan tres meses de subidas en Asturias. En términos mensuales, la inflación en Asturias disminuyó un 0,2%, mientras que en lo que va de añola subida llega al 3,5%.

Donde más subieron los precios en Asturias respecto al mismo mes del año anterior fue en transporte, un 10,3% más que en septiembre de 2025 (+0,5 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 8% más (+1,4 puntos); restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,5% más (+0,5 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 3,3% más (+0,4 puntos).

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en enseñanza, un -0,7% (-0,1 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en septiembre en relación al mes anterior y elevó 0,6 puntos su tasa interanual, hasta el 4,9%. Al finalizar septiembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Castilla - La Mancha (5,5%), Galicia (5,5%) y Cantabria (5,4%). En el lado contrario se situaron Canarias (4,4%), Aragón (4,4%) y Cataluña(4,5%).

Los precios aumentaron en todas las comunidades en tasa interanual respecto al mes pasado siendo Extremadura (+1,1%), Navarra (+1,1%) y Castilla - La Mancha (+0,8%) donde más crecieron, mientras que en el lado contrario se situaron País Vasco (+0,5%) Cataluña (+0,5%) y Aragón (+0,5%).