Ingresa en prisión el responsable del robo e incendio de una caravana en el entorno del albergue Cano Mata, en Oviedo

La policía de Valladolid detiene a uno de los autores de un robo de 4.000 euros en un bar de Campo Grande. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

OVIEDO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido al responsable del robo y posterior incendio de una caravana en el entorno del albergue Cano Mata de Oviedo, en el barrio de San Lázaro. El detenido, que también entró en una vivienda para robar, se encuentra ya en prisión.

Según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa, los hechos se iniciaron sobre las 10.00 horas del pasado 26 de junio, cuando la Sala CIMACC 091 recibió el aviso de varios vecinos que alertaban del intento de sustracción de una autocaravana estacionada en el aparcamiento de una urbanización.

Durante la huida, el vehículo impactó contra la puerta de salida del recinto y, poco después, comenzó a arder, quedando prácticamente calcinado. El incendio afectó además a otros dos turismos estacionados en las inmediaciones. Un testigo logró obtener una imagen del individuo cuando abandonaba el lugar.

Veinte minutos más tarde, la Sala CIMACC 091 recibió nuevas llamadas de residentes de dos viviendas de la misma zona. Según manifestaron los denunciantes, un individuo había intentado acceder a una de ellas y, en una segunda, consiguió entrar tras forzar el acceso, sustrayendo dinero, joyas y otros efectos antes de abandonar el inmueble.

La Policía Nacional ha destacado el "intercambio continuo de información", junto con la actuación conjunta de los efectivos de ambos cuerpos, aspectos que resultaron "decisivos" para localizar y detener al presunto autor en un corto espacio de tiempo, evitando la posible comisión de nuevos delitos.

Una vez practicada la detención, por parte de una dotación de Policía Local, la investigación fue asumida por la Brigada Provincial de Policía Judicial, que llevó a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y acreditar la presunta participación del detenido. Tras su puesta a disposición judicial, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.

AGRADECIMIENTO A LA COLABORACIÓN CIUDADANA

La Policía Nacional ha agradecido la colaboración ciudadana, especialmente la rapidez con la que los testigos comunicaron los hechos a través del teléfono de emergencias 091 y la información facilitada durante la intervención, "aspectos que resultaron de gran utilidad para el éxito del operativo".

La Policía Nacional ha subrayado su "compromiso con la seguridad ciudadana" y ha recordado la importancia de avisar de inmediato a los servicios de emergencia ante cualquier hecho delictivo o situación sospechosa, ya que la colaboración entre ciudadanos y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad "constituye un elemento esencial para una respuesta eficaz".