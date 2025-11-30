Iniciadas las obras de rehabilitación del edificio auxiliar de la Casa de Gracia Noriega

Casa de Gracia Noriega - AYUNTAMIENTO DE LLANES

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Llanes ha iniciado los trabajos para la rehabilitación del edificio auxiliar de la Casa de Gracia Noriega. Los trabajos de rehabilitación fueron adjudicados a la empresa Citanias Obras y Servicios S.L.U. por un importe de 255.760,92 euros, con un plazo previsto de ejecución de cuatro meses.

La Casa de Gracia Noriega, situada en la llanisca calle Gutiérrez de la Gándara, popularmente conocida como la Calle Nueva, es de titularidad municipal y se halla incluida en el Catálogo Urbanístico de Protección del Concejo de Llanes y en el Inventario de Patrimonio Arquitectónico de Asturias (IPAA), constando de dos edificios: la vivienda principal y el edificio auxiliar.

Según ha informado el Gobierno asturiano, el estado de ambos edificios era ruinoso, y el actual equipo de gobierno municipal contaba entre sus compromisos con la reparación de estos inmuebles, habiendo abordado el pasado año la primera fase de la rehabilitación de la casa principal, actuando sobre la cubierta y la envolvente, con una inversión de 250.000 euros.

El proyecto para el edificio auxiliar de Gracia Noriega contempla la demolición de la cubierta, ya ejecutada esta semana, y el vaciado del volumen del edificio manteniendo la envolvente exterior. Para ello ha sido necesario el apeo y estabilización, mediante un sistema de mecanotubo que ya ha sido colocado en parte de las fachadas del edificio. Así mismo, se ha cortado el paso a los peatones en el tramo de acera afectado por las obras.

Una vez consolidado y estabilizado el inmueble mediante la actuación en cimentación, se procederá a la reparación de las grietas existentes y a la sustitución de los elementos de fábrica dañados o perdidos.

Esta actuación del Ayuntamiento de Llanes cuenta con una subvención del programa de ayudas a entidades locales para la rehabilitación de edificios públicos de titularidad local, PIREP Local, de 46.198,17 euros.