La iniciativa 'Cuestión de Ciencia' llega a Asturias el 24 de noviembre con un reto sobre descarbonización

La iniciativa Cuestión de Ciencia, ¿te atreves a desafiar el futuro?, de Bayer en colaboración con el grupo de divulgación Big Van Ciencia para acercar la ciencia a los jóvenes al tiempo que se apoya al ámbito educativo llega a los alumnos de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Asturias para celebrar su séptima edición el próximo 24 de noviembre. La cita, enmarcada en la Semana de la Ciencia, pondrá el foco en la descarbonización como uno de los pilares fundamentales de una industria comprometida con la salud del planeta.

Esta nueva edición mantiene su estructura itinerante y vuelve a conectar los retos científicos con realidades locales, alineando las temáticas propuestas con necesidades concretas de cada territorio y con los grandes desafíos globales en salud, alimentación y sostenibilidad.

La ruta se desarrollará en noviembre coincidiendo con la celebración de la Semana de la Ciencia. Dará comienzo el 17 de noviembre en Almería, donde el reto girará en torno a la agricultura regenerativa como palanca para un modelo agroalimentario más sostenible. El 24 de noviembre, será el turno de Asturias, donde se abordará la descarbonización como uno de los pilares fundamentales de una industria comprometida con la salud del planeta. El recorrido concluirá el día 25 en San Sebastián, con un reto centrado en los avances en terapia génica y su potencial transformador en el ámbito biomédico.

La edición de este año da un paso más en su formato y se adapta al lenguaje y los canales con el que se expresan las nuevas generaciones. El tradicional monólogo científico evoluciona hacia un contenido audiovisual completo, en el que se valorará no solo el contenido divulgativo y científico, sino también la creatividad en la edición y puesta en escena.

La responsable de Sostenibilidad de Bayer en España, Carmen Lara, subraya que "impulsar el interés de los jóvenes por la ciencia es esencial para la prosperidad de nuestra sociedad. Involucrarlos desde hoy en los desafíos actuales y estimular su curiosidad científica y pensamiento crítico, es clave en todo ello".

Por otra parte, añade, "el uso de códigos y lenguajes más actuales es un apoyo para la divulgación científica y una herramienta para impulsar su visión y empoderamiento, permitiéndoles crear contenido riguroso que resuene en un público más amplio, utilizando su propio lenguaje y canales de comunicación".

Una vez recibidas todas las propuestas, se seleccionarán cinco finalistas de entre todos los participantes de los centros de Asturias. Estos vídeos se difundirán en los canales de redes sociales de Bayer y Big Van Ciencia, contribuyendo a una mayor visibilidad de la ciencia desde la voz de los jóvenes.

Posteriormente, un jurado experto se reunirá para deliberar y elegir a los tres ganadores, uno por cada ámbito temático. Los premios incluirán una dotación de 1.000 euros en material educativo y tecnológico para cada centro ganador, así como una visita educativa a la planta de Bayer de La Felguera (Avilés). Además, los ganadores realizarán un viaje institucional a Madrid.