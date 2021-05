Iniciativa pol Asturianu propone una Mesa de diálogo social para la reforma del estatus legal de las lenguas de Asturias

Plantea a los partidos varias reuniones para llegar a septiembre con un consenso avanzado para agilizar la reforma del Estatuto

Iniciativa pol Asturanu ha propuesto este sábado a los partidos con representación en la Junta General participar en una Mesa de diálogo social para la reforma del estatus legal de las lenguas de Asturias, durante la celebración en Gijón de una mesa redonda titulada 'L'asturianu énte la reforma del Estatutu: construyendo'l futuru del idioma'.

Inaciu Galán, vocal de relaciones institucionales de Iniciativa pol Asturianu, fue el encargado de lanzar la propuesta a Noelia Macías (PSOE); Álvaro Queipo (PP); Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos); Daniel Ripa (Podemos); Ovidio Zapico (IU) y Adrián Pumares (Foro).

Así, al término de la sesión que se retransmitió por YouTube y que inauguró el presidente de Inicia pol Asturianu, Iván Llera, Galán planteó a los diputados participantes la intención de la organización de favorecer que las formaciones "se sienten a hablar" fuera del ámbito parlamentario para llegar a septiembre con un consenso avanzado que permita agilizar la reforma del Estatuto de Autonomía, al menos, en lo relativo a la cooficialidad.

Todos los diputados agradecieron la invitación y trasladarán la propuesta a los órganos de sus partidos, valorando también el debate desarrollado este sábado sobre el futuro del asturiano y el gallego-asturiano.

Desde Iniciativa pol Asturias se apuntó a una primera reunión en quince días para continuar los encuentros en los meses de junio y julio con todos aquellos partidos con representación en la Cámara autonómica que quieran sumarse a la propuesta. Igualmente, se espera que las sesiones cuenten con colaboradores juristas, sociólogos, lingüistas o pedagogos para enriquecer el debate y avanzar en una "reforma estatutaria a tiempo" para desarrollar la cooficialidad en Asturias.

LAS POSICIONES DE LOS PARTIDOS

La socialista Noelia Macias recogió "el guante" de la propuesta para trasladarla a la organización del partido, afirmando que el PSOE siempre apuesta por "el diálogo y el debate" y en el caso de la cooficialidad defienden alcanzar un "consenso" para aprobar un "modelo propio" para Asturias.

Macias ha argumentado que el asturiano y el eonaviego o gallego-asturiano suponen un "patrimonio inmaterial con un valor incalculable" para la comunidad. Por eso, pide desterrar "ciertos complejos casi históricos" en determinadas aristas del arco parlamentario, fundamentalmente de la derecha, por "reconocer una realidad lingüística" que existe en Asturias.

De este modo, remarcó el compromiso del PSOE por reformar el Estatuto para incorporar la cooficialidad y otros aspectos, apelando al diálogo para evitar un "mensaje crispante" a la sociedad. "La lengua nunca puede ser objetivo de confrontación política", ha dicho la diputada, incidiendo en que tras un año de pandemia la población reclama consensos.

Asimismo, Macias ha recordado la previsión del Gobierno de Adrián Barbón de abordar la reforma estatutaria en los últimos meses de este año 2021 y ha asegurado que el PSOE llevará sus propuestas y analizará las que aporten otros grupos para lograr un modelo "consensuado", negando los riegos aducidos por algunas formaciones de "identificar cooficialidad con nacionalismo". "Asturias tendrá su propio modelo", ha asegurado, reconociendo el papel de Iniciativa pol Asturianu y de la Academia de la Llingua Asturiana.

Por su parte, Álvaro Queipo (PP) agradeció la invitación de Iniciativa pol Asturianu para debatir aunque matizó que "las negociaciones tienen que hacerse en la Junta General". En ese sentido, dijo que el PP "tiene la obligación y el derecho" de negociar la reforma del Estatuto. "No se puede reformar el estatuto sin un consenso amplio", sostiene.

Asimismo, explicó que los 'populares' pretenden ser un "elemento de moderación" en el debate. "No queremos estridencias ni que se use la lengua como arma arrojadiza", ha dicho, remarcando su "cariño especial al asturiano y al eonaviego". "El aprecio de lo propio no significa el desprecio de lo común", matizó parafraseando al que fuera presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga.

Por ello, el diputado del PP insta al Gobierno socialista de Barbón a aclarar qué modelo de cooficialidad pretende para que "los escépticos" puedan saber "qué es lo que se propone con sinceridad y claridad". "Hay que saber cuál es el objetivo porque si no se va sin rumbo", ha dicho, defendiendo la vigencia de la Ley de Uso y Promoción del Asturias que se aprobó durante el gobierno del PP de Sergio Marqués.

"El modelo gallego me gusta mucho y encaja para el pueblo gallego, en Asturias veremos lo que sale", señaló en respuesta a una pregunta directa del moderador Inaciu Galán, para añadir que la ley de uso "es el marco perfecto". "Si alguien puede mejorar la ley sin imposiciones, el PP estará a favor", aseveró.

Desde Ciudadanos, el diputado Armando Fernández Bartolomé defendió que el asturiano "está muy vivo si se mira en perspectiva histórica, como el conjunto de la cultura asturiana". Del mismo modo, remarcó que la ley de uso "tiene muchas posibilidades" y no ha tenido "el suficiente desarrollo reglamentario".

Fernández Bartolomé, además de recordar que la norma puede ser reformada sin necesidad de elevar el debate a la reforma del Estatuto para incorporar la cooficialidad, ha advertido de que los modelos de cooficialidad en el resto de territorios de España, son "similares", con la excepción "a peor" de Cataluña y su relación con el problema nacionalista.

El portavoz de Podemos, Daniel Ripa, recogió "con cariño" la propuesta de Iniciativa, coincidiendo con la organización en la necesidad de agilizar los plazos ante los trámites que implicará la reforma tanto en la Junta como en el Congreso. "Hay para avanzar en el proceso", dijo, apelando a la "lealtad" para "evitar debates ficticios".

Ripa rechazó asociar cooficialidad con nacionalismo y puso el foco en modelos como los de Galicia o la Comunidad Valenciana, y en la necesidad de garantizar el derecho de uso y la normalización de las lenguas de Asturias en la educación, así como en medios de comunicación y en las relaciones con la administración.

Igualmente, ha urgido para reformar el Estatuto esta legislatura, bien sea circunscrita a la cooficialidad o incorporando otros cambios que blinden derechos sociales. En cuanto al consenso, ha comentado que cuanto más haya mejor pero matizando que legalmente está fijado en 3/5 de la Junta General, con 27 diputados.

El diputado de IU, Ovidio Zapico, mostró la disposición de su formación para debatir la reforma, tanto en la Junta como fuera del parlamento, remarcando la importancia que tendrán en el proceso tanto Iniciativa pol Asturianu como la Academia de la Llingua.

Zapico, que también destacó la necesidad de incorporar decretos ley en la reforma del Estatuto y blindar derechos sociales, advirtió de que "cuando más se incluya, igual es más complicado acordar". Por eso, cree que quizás deberían centrarse en la cooficialidad, confiando en lograr los 27 escaños necesarios o, incluso, llegar a sumar al PP, al que ve "más cerca que a Ciudadanos". También se ha dirigido al PSOE para pedir que no dilaten los plazos y se comprometan a que la reforma se haga "esta legislatura".

El portavoz de Foro, Adrián Pumares, no quiso desvelar la orientación de su voto porque hasta el momento, dice, "nadie puso sobre la mesa ningún modelo de oficialidad". No obstante, además de estar dispuesto a participar en las reuniones propuestas por Iniciativa, afirmó que la ley de uso se queda "pequeña" y "no garantiza el derecho de todos los asturiano a utilizar el asturiano".

"Para salvar la lengua hay que usarla", ha defendido Pumares, instando al PSOE a "dar el marco para buscar ese consenso" sobre la reforma estatutaria que ofrezca "mayor protección para el asturiano".