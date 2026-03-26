Interior invierte 17 millones en dos nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Avilés y Pravia

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OVIEDO, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado esta semana al Ministerio del Interior una inversión de 900 millones de euros para ejecutar una segunda fase del Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE) puesto en marcha en 2019. En el Principado de Asturias, el PLISE II incluye dos actuaciones para nuevos cuarteles de la Guardia Civil en Avilés y Pravia.

Según han informado fuentes de esta cartera, el de Avilés contará con un presupuesto de 11 millones de euros, y el de Pravia, con un presupuesto de 6 millones de euros. La inversión de 900 millones de euros supone un aumento del 50 por ciento sobre la ejecutada en el primer PLISE 2019-2025, que nació dotado con 600 millones.

Del total, 800 millones de euros sufragarán proyectos de reforma o nueva construcción de inmuebles adscritos a la Secretaría de Estado de Seguridad, la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los 100 millones restantes sufragarán varias actuaciones previstas en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Es la mayor inversión en reforma, rehabilitación o construcción de inmuebles de uso policial de la etapa democrática, que se mantendrá en ejecución hasta 2034, tal y como han indicado.