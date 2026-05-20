La investigación al expresidente Zapatero sacude la Junta de Portavoces con reproches cruzados entre bloques

Archivo - El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón (i), y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (d), durante una jornada dedicada a las políticas de diversidad e inclusión, a 30 de septiembre de 2025, en Oviedo.- Juan Vega - Europa Press - Archivo

OVIEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox en la Junta General del Principado de Asturias han arremetido contra el expresidente del Gobierno central José Luis Rodríguez Zapatero tras conocerse su investigación judicial en la Audiencia Nacional, al mismo tiempo que han exigido explicaciones urgentes al presidente autonómico, Adrián Barbón. Por su parte, Convocatoria por Asturias, y Covadonga Tomé han marcado distancias desvinculando la vía jurídica de la ética, defendiendo la presunción de inocencia del exjefe del Ejecutivo pero tachando de "preocupante" su vertiente moral.

En rueda de prensa tras finalizar la Junta de Portavoces, Luis Venta (PP) ha tildado al jefe del Ejecutivo asturiano, Adrián Barbón, de "presidente escapista" por "tapar la supuesta corrupción de todo un expresidente" recurriendo a la presunción de inocencia. Venta ha recordado que Zapatero fue la "musa" de Barbón en las últimas campañas electorales y ha remarcado que el auto judicial le acusa de "pertenencia a banda criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales", por lo que ha emplazado al presidente asturiano a decidir si se sitúa "del lado de Zapatero o del lado de la verdad y de la transparencia".

La portavoz de Vox, Carolina López, ha afirmado que el país sufre un grado de corrupción "máximo" y ha acusado al PSOE de ser "una auténtica banda criminal". López ha criticado a Barbón por defender y alabar el trabajo electoral de Zapatero en Asturias en los comicios de 2023, comparando esta postura con el respaldo que en su día dio Pedro Sánchez al exministro José Luis Ábalos. Asimismo, ha expresado su deseo de que la justicia trabaje en libertad y "pague hasta el último corrupto".

"Lo que ha dicho el presidente del Principado es sensato, el presidente Zapatero dispone de la presunción de inocencia como lo puede ser de otra manera, como cualquier persona investigada en este país", ha afirmado el portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, quien ha pedido separar la vertiente judicial de la ética.

Ha recalcado que el proceso en los tribunales se encuentra en una fase "muy embrionaria". No obstante, se ha mostrado contundente en el plano político al manifestar que "no es aceptable que un expresidente del gobierno haga una labor de lobby y de consultoría y cobre medio millón de euros", una práctica que ha calificado de "preocupante desde el punto de vista de la limpieza política".

La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha expresado su "deseo de que la justicia verdaderamente sea justicia" y se pueda confiar en ella "independientemente de quién sean las personas juzgadas". Tomé se ha mostrado especialmente crítica al exigir que se desvinculen los tribunales de cualquier tipo de estrategia política, señalando de forma expresa que no quiere "oír por detrás los ecos del 'que pueda hacer que haga', que en su momento pronunció el señor Aznar". En este sentido, ha calificado este "tipo de maniobras" de "deleznables" y ha concluido que lo único que espera es "que se haga justicia en todos aquellos casos en los que sea oportuno".

Por parte de Foro Asturias, su portavoz Adrián Pumares ha manifestado que la investigación judicial es "una buena noticia que invita al optimismo" porque demuestra que "la justicia en España es independiente" y que "da igual quién sea una persona, que sea expresidente o que no lo sea", para ser llamada ante un tribunal con todas las garantías legales. No obstante, Pumares ha tachado de "verdaderamente tristes" y "muy graves" los indicios que recoge el auto del juez Calama, a quien ha definido como un magistrado "tremendamente serio". Asimismo, el diputado del Grupo Mixto ha afeado que ayer el Consejo de Ministros intentara "sembrar bulos y dudas" sobre el fundamento de la querella y el proceder judicial.