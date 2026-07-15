El IPC baja al 2,7% en Asturias en junio

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OVIEDO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,7% en Asturias en junio en tasa interanual, 2 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de junio es el más bajo registrado en Asturias desde febrero de 2026. En términos mensuales, la inflación en Asturias aumentó un 0,7%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,1%.

Donde más subieron los precios en Asturias respecto al mismo mes del año anterior fue en restaurantes y servicios de alojamiento, un 5,3% más que en junio de 2025 (-0,2 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); transporte, un 5,1% más (-1,7 puntos); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,5% más (+3,5 puntos) y cuidado personal, protección social, y bienes y servicios diversos, un 2,9% más (-0,1 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en enseñanza, un -0,6% (-0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

DATOS NACIONALES

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,6% en junio en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 3,2%.

Al finalizar junio, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,8%), Cantabria (3,5%) y Baleares (3,4%). En el lado contrario se situaron Extremadura (2,4%), Navarra (2,7%) y Asturias(2,7%).

Ceuta (+0,2%), Canarias (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Galicia, Cantabria y Aragón en donde menos, con retrocesos de un 0,2%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.